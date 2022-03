fot. PressFocus Na zdjęciu: Liverpool FC - Inter Mediolan

Liverpool – Inter to jeden z dwóch dzisiejszych meczów w ramach 1/8 finału Ligi Mistrzów. Do rewanżowej potyczki na Anfield Road w lepszych nastrojach przystąpią podopieczni Juergena Kloppa. Tymczasem znane są już składy obu drużyn na to starcie.

Liverpool ma nadzieje na kontynuowanie passy bez porażki we wtorkowy wieczór

Tanio skóry na stadionie ekipy z Premier League nie sprzedadzą Nerazzurri

Starcie na Anfield Road zacznie się o 21:00

Liverpool – Inter: mecz gwiazd

Liverpool FC przystępuje do starcia z mistrzami Włoch pewny siebie. Wpływ na to bez wątpienia ma fakt, że The Reds w pierwszym starciu z Interem odniósł dwubramkowe zwycięstwo (2:0). Niemniej ekipa ze Stadio Giuseppe Meazza wciąż wierzy, że jest w stanie odrobić stratę z pierwszego boju.

Podopieczni Juergena Kloppa w fazie grupowej elitarnych rozgrywek zaliczyli sześć zwycięstw. Siódme z rzędu zwycięstwo w Lidze Mistrzów ekipa z Premier League zaliczyła w boju z mediolańczykami.

Inter z kolei w tym sezonie w Champions League zaliczył trzy zwycięstwem, remis i trzy porażki. Na wyjeździe przegrał jednak tylko z Realem Madryt (0:2). Do boju z Liverpoolem przedstawiciel Serie A podejdzie po wysokim zwycięstwie nad Salernitaną (5:0). The Reds ostatnio pokonali z kolei West Ham United (1:0).

Liga Mistrzów. Liverpool FC – Inter Mediolan: składy na mecz

Liverpool: Alisson – Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Thiago, Fabinho, Jones, Mane, Jota, Salah

Inter: Handanović – Skriniar, De Vrij, Bastoni, Dumfries, Vidal, Brozović, Calhanoglu, Perisić, Alexis Sanchez, Lautaro Martinez.

