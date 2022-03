Liverpool – Inter Mediolan: typy, kursy, zapowiedź (08.03.2022)

Pressfocus Na zdjęciu: Inter Mediolan - Liverpool

Wtorkowy wieczór z 1/8 finału Ligi Mistrzów z meczem Liverpool – Inter Mediolan zapowiada się wybornie. Zespół Juergena Kloppa jest w komfortowej sytuacji przed rewanżem na Anfield z powodu dwubramkowej zaliczki. Drużyna Simone Inzaghiego nie zamierza jednak odpuszczać w walce o ćwierćfinał.

Anfield Liga Mistrzów Liverpool FC Inter Mediolan 1.60 4.45 6.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 marca 2022 22:13 .

Liverpool – Inter Mediolan, typy i przewidywania

W składach obu drużyn znajdziemy mnóstwo piłkarskiej jakości. Mamy przecież do czynienia z wiceliderem Premier League i Serie A. Mamy jednak obawy o to, czy Inter będzie w stanie zaprezentować jej na tyle dużo aby rozprawić się z Liverpoolem, który jest wygrywa mecz za meczem. The Reds triumfowali w 12 z 15 ostatnich spotkań. Naszym zdaniem we wtorek górą będzie drużyna Juergena Kloppa.

Liverpool – Inter Mediolan, ostatnie wyniki

Piłkarze Liverpoolu prezentują wybitną formę, dzięki czemu osiągają fenomenalne wyniki. The Reds wygrali bowiem 12 meczów. Skalę tego jak świetnie spisuje się Liverpool najlepiej obrazuje fakt, że zawodnicy Juergena Kloppa w 2022 roku ani razu nie zaznali goryczy porażki. Niedawno zespół z siedzibą na Anfield wygrał Puchar Ligi Angielskiej. Liverpool wciąż ma szanse na wywalczenie czterech trofeów w sezonie 2021/2022.

Zupełnie odmienne nastroje są w ekipie z Mediolanu. Inter przechodził bowiem poważny kryzys formy. Mistrz Włoch nie potrafił zdobyć bramki w czterech kolejnych spotkaniach, co było szokujące przy tak dużym potencjale ofensywnym. Niemoc strzelecka zaczęła się w pierwszym starciu z Liverpoolem, a trwała aż do minionej kolejki ligowej. Inter rozbił u siebie Salernitanę aż 5:0. Wcześniej uległ Sassuolo oraz zremisował z Genoą i Milanem.

Liverpool – Inter Mediolan, historia

Pierwsza konfrontacja 1/8 finału Ligi Mistrzów między Interem, a Liverpoolem, zakończyła się triumfem The Reds (2:0). Dla tego klubu było to już czwarte zwycięstwo z mediolańczykami, którzy na swoją korzyść rozstrzygnęli ledwie jedną z pięciu batalii.

Liverpool – Inter Mediolan, kursy bukmacherów

Liverpool – Inter Mediolan, transmisja meczu

Starcie to odbędzie się w niedzielę 6 marca. Jako arbiter główny zawody poprowadzi 37-letni Francesco Fourneau. Pierwszy gwizdek włoskiego sędziego przewidziany jest na godzinę 18:00. Transmisję ‘’na żywo’’ przeprowadzi Eleven Sports 1.

Tydzień bez ryzyka do 1300zł + darmowy zakład 34zł Atrakcyjne promocje dla nowych klientów z kodem GOAL Zarejestruj się w Superbet +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.