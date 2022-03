Liverpool – Inter: gdzie oglądać mecz? Transmisja w TV oraz stream (08.03.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Juergen Klopp

Liverpool – Inter to jeden z dwóch wtorkowych meczów rewanżowych w 1/8 finału Ligi Mistrzów. W lepszym położeniu do tego starcia podejdą przedstawiciele Premier League, którzy w pierwszym spotkaniu wypracowali sobie dwubramkową zaliczkę. Sprawdź, gdzie starcie Liverpool – Inter można zobaczyć w TV oraz online.

Anfield Liga Mistrzów Liverpool FC Inter Mediolan 1.60 4.45 6.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 marca 2022 07:48 .

Liverpool FC – Inter Mediolan, gdzie oglądać

Liverpool w pierwszym starciu z Interem w 1/8 finału Ligi Mistrzów wypracował sobie całkiem niezłą zaliczkę, wygrywając na obiekcie w Mediolanie różnicą dwóch goli. Tym samym Inter czeka bardzo trudne zadanie, aby utrzymać się w elitarnych rozgrywkach.

Oba zespoły przystąpią do wtorkowego boju po zwycięskich starciach w ostatniej kolejce ligowej. Liverpool pokonał ostatnio West Ham United (1:0). Z kolei Inter rozprawił się z Salernitaną (5:0).

Liverpool FC – Inter Mediolan, transmisja na żywo w TV

Starcie na Anfield Road będzie można śledzić na “na żywo” w telewizji. Transmisja ze spotkania będzie przeprowadzona na antenie Polsat Sport Premium 2. Transmisja zacznie się już o 20:15. Pierwszy gwizdek sędziego jest z kolei zaplanowany na 21:00.

Liverpool FC – Inter Mediolan, transmisja za darmo

Bardzo interesująco zapowiada się angielsko-włoska batalia w Lidze Mistrzów. Z jednej strony Liverpool jest już jedną nogą w kolejnej fazie rozgrywek. Niemniej Inter na pewno nie sprzeda tanio skóry. Tymczasem Fuksiarz przygotował bardzo atrakcyjną promocję, dzięki której można dostać na 30 dni darmowy dostęp do pakietu sportowego Polsat Box Go, w tym programów takich jak Polsat Sport Premium 1, czy Polsat Sport Premium 2, na których dostępne są spotkania elitarnych rozgrywek. Co zrobić, aby uzyskać dostęp? O tym informujemy poniżej.

Wystarczy zarejestrować konto w Fuksiarzu za pośrednictwem naszej strony, a następnie w ciągu 48 godzin dokonać depozytu o minimalnej wartości 50 zł, który można przeznaczyć na grę. Po spełnieniu tych wytycznych, w ciągu 48 godzin aktywny będzie od bukmachera darmowy dostęp do pakietu sportowego na Polsat Box Go.

Liverpool FC – Inter Mediolan, transmisja online

Starcie na Anfield Road będzie można zobaczyć w interenecie na platformie Polsat Box Go. Jest ona dostępna, dzięki dedykowanej stronie internetowej oraz aplikacji mobilnej dostępnej na urządzenie z systemem Android i iOS.

Liverpool FC – Inter Mediolan, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie mają wątpliwości, kto jest faworytem starcia na Anfield Road. Analitycy bukmacherscy zdecydowanie większe szanse na zwycięstwo dają The Reds.

