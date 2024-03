Już we wtorek wieczorem poznamy pierwszych ćwierćfinalistów tej edycji Ligi Mistrzów. Na Reale Arena Paris Saint-Germain postara się postawić kropkę nad i. We Francji gospodarze wygrali bowiem 2:0. Znamy już wyjściowe składy na rewanż.

IMAGO / Buzzi Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Znamy już wyjściowe składy na rewanżowe starcie pomiędzy Realem Sociedad a Paris Saint-Germain

Przed trzema tygodniami Francuzi wygrali 2:0

Gorącym tematem przed rewanżem była relacja Luisa Enrique i Kyliana Mbappe

Real Sociedad – PSG: trenerzy odkryli karty

Zarówno Real Sociedad, jak i Paris Saint-Germain nie mają za sobą najlepszego okresu od pierwszego spotkania. Wówczas, na Parc des Princes, gospodarze wygrali 2:0, przez co są też wielkimi faworytami do awansu do ćwierćfinału, mimo tego, że zremisowali dwa ostatnie mecze ligowe. Baskowie mają jednak za sobą jeszcze gorszą serię. Licząc wszystkie rozgrywki, mowa tu o trzech porażkach z rzędu.

Znamy już wyjściowe składy na rewanż w San Sebastian. Trener Alguacil postawił w bramce na Alexa Remiro. Przed Hiszpanem wystąpią Javi Galan, Robin Le Normand, Igor Zubeldia i Hamari Traore. Drugą linię stworzą Sheraldo Becker, Martin Zubimendi, Mikel Merino oraz Brais Mendes. Z kolei w ataku zagrają Mikel Oyarzabal i Takefusa Kubo.

Luis Enrique desygnował między słupki Gianluigiego Donnarummę. Dostępu do jego bramki spróbują bronić Nuno Mendes, Lucas Beraldo, Lucas Hernandez i Achraf Hakimi. W pomocy wystąpią Warren Zaire-Emery, Fabian Ruiz oraz Vitinha. Choć Hiszpanowi zdarzało się w ostatnim czasie szybko zmieniać Kyliana Mbappe w trakcie spotkań, nie zrezygnował z niego w tak ważnym starciu. Francuskiego gwiazdora wspierać będą Ousmane Dembele z Bradleyem Barcolą.

Wyjściowe składy na mecz Real Sociedad – Paris Saint-Germain:

Real Sociedad: Remiro – Galan, Le Normand, Zubeldia, Traore – Becker, Zubimendi, Merino, Mendes – Oyarzabal, Kubo

Paris Saint-Germain: Donnarumma – Mendes, Beraldo, Hernandez, Hakimi – Zaire-Emery, Ruiz, Vitinha – Dembele, Mbappe, Barcola

Początek spotkania we wtorek o godzinie 21:00.

Zobacz więcej: Sędzia, który doprowadził do skandalu w La Lidze ukarany.