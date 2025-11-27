Cztery gole to nie wszystko. Alonso zdradził, co naprawdę daje Mbappe drużynie

Real Madryt zaliczył w środę udaną partię przeciwko Olympiakosowi, wygrywając kolejne starcie w tej edycji Ligi Mistrzów. Po meczu o skuteczności Kyliana Mbappe mówił Xabi Alonso.

Xabi Alonso docenił nie tylko skuteczność Kyliana Mbappe

Real Madryt odniósł w środowy wieczór swoje czwarte zwycięstwo w tej edycji Ligi Mistrzów. Duży wkład w triumf Królewskich nad Olympiakosem miał Kylian Mbappe, okraszając występ czterema trafieniami. W każdym razie szkoleniowiec giganta La Liga nie tylko docenił wkład zawodnika w postaci goli.

– Mbappe jest dla nas bardzo ważny. Gole są oczywiście najważniejsze, ale jego przywódcze cechy i codzienny wpływ na zespół są nieuchwytne. Są one fundamentalne dla budowania zespołu, spójności i jedności – przekonywał Xabi Alonso cytowany przez As.com.

– Zdobywanie bramek to natomiast jego naturalny talent – zaznaczył trener.

Reprezentant Francji dołączył do Realu latem 2024 roku. W tej kampanii Mbappe wystąpił w 18 spotkaniach, notując w nich 23 gole. Kolejną okazję na poprawę swojego bilansu piłkarz będzie miał już w niedzielę. Wówczas w lidze hiszpańskiej Królewscy zmierzą się na wyjeździe z Gironą. Spotkanie zacznie się o godzinie 21:00.

Mbappe to zawodnik, który dołączył do ekipy z Madrytu na zasadzie wolnego transferu z Paris Saint-Germain. Reprezentant Francji ma jednocześnie kontrakt ważny z hiszpańską ekipą do końca czerwca 2029 roku. Rynkowa wartość 94-krotnego reprezentanta Francji jest natomiast szacowana na 180 milionów euro.

