Kamil Grabara zaliczył fatalną interwencję przy uderzeniu Juliana Alvareza w 9 minucie meczu Manchesteru City z FC Kopenhagą. Polak przepuścił piłkę, która leciała prosto w niego. Ekipa z Premier League w całym meczu była lepsza i wygrała 3:1, awansującym tym samym do 1/4 finału Ligi Mistrzów.

IMAGO / Bildbyran Na zdjęciu: Kamil Grabara

Manchester City podejmował na własnym terenie ekipę FC Kopenhagi

Anglicy zwyciężyli w tym spotkaniu 3:1

Fatalny błąd przy drugim trafieniu popełnił Kamil Grabara

“Aj, Jezus Maria, jaki błąd Bo… Grabary”

Zespół Manchesteru City na własnym stadionie podejmował w środowy wieczór FC Kopenhagę. Gospodarze właściwie już w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów zapewnili sobie awans do kolejnej fazy tych rozgrywek. Na Parken wygrali bowiem 3:1, co przed rewanżem stawiało ich w roli ogromnego faworyta. Potwierdzenie tego znaleźliśmy już po raptem 9 minutach gry.

Fatalna interwencja Kamila Grabary 😥



Manchester City błyskawicznie objął 𝐃𝐖𝐔𝐁𝐑𝐀𝐌𝐊𝐎𝐖𝐄 prowadzenie❗⚽



📺 Polsat Sport Premium 2 📲 Polsat Box Go#UCL pic.twitter.com/g6nKWW4QcI — Polsat Sport (@polsatsport) March 6, 2024

Najpierw już w 5 minucie rywalizacji do bramki gości trafił Manuel Akanji. Ekipa z Danii właściwie nie zdążyła się otrząsnąć po stracie pierwszego gola, a na tablicy wyników było już 2:0. To za sprawą Juliana Alvareza, a właściwie to bardziej błędu Kamila Grabary. Polak przepuścił między rękoma piłkę, którą już prawie złapał. Jednak emocji nie było koniec. W 29 minucie rywalizacji rezultat zmienił się na 2:1, a kontaktową bramkę dla przyjezdnych zdobył Mohamed Elyounoussi. Tuż przed zakończeniem pierwszej odsłony meczu na dwubramkowe prowadzenie “The Citizes” wyprowadził Erling Haaland.

Erling Haaland i mamy 3️⃣:1️⃣ dla Manchesteru City❗



📺 Polsat Sport Premium 2 📲 Polsat Box Go#UCL pic.twitter.com/PFFEix1JlK — Polsat Sport (@polsatsport) March 6, 2024

Po zmianie stron goli już nie było. Finalnie Manchester City awansuje do ćwierćfinału Ligi Mistrzów z bilansem 6:2.

Czytaj więcej: Jest nowy lider w wyścigu po Xabiego Alonso