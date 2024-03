IMAGO / Sven Simon Na zdjęciu: Xabi Alonso

Xabi Alonso jest najbardziej pożądanym trenerem w tym momencie w Europie

O Hiszpana biją się Bayern Monachium oraz Liverpool

Według najnowszych informacji, faworytem jest ten pierwszy klub

Zmiana faworyta

Xabi Alonso to decydowanie aktualnie najgorętsze nazwisko na trenerskim rynku w Europie. Hiszpan, który prowadzi Bayer Leverkusen imponuje ofensywnym stylem gry oraz wynikami. U steru ekipy “Aptekarzy” nie przegrał on aż od maja 2023 roku, co stanowi najlepszy wynik na tym poziomie europejskiego futbolu. Tym samym prowadzona przez niego drużyna pewnie zmierza po wygranie Bundesligi w tym sezonie, co będzie można nazwać wielkim sukcesem. Dlatego też były znakomity środkowy pomocnik znajduje się na szczycie listy życzeń największych klubów.

Mowa tu przede wszystkim o Liverpoolu oraz ekipie Bayernu Monachium. Obaj potentaci wraz z końcem tego sezonu zmienią swoich aktualnych trenerów, ale wciąż trwają poszukiwania konkretnego nazwiska, które przejmie klub. W obu tych przypadkach liderem listy życzeń jest właśnie Alonso. Nie wiadomo jednak, jak wybierze 42-latek. Według informacji przekazanych przez cenionego Gianlucę Di Marzio, faworytem w wyścigu po szkoleniowca jest ekipa z Bawarii. Dziennikarz dodał także, że jeszcze jakiś czas temu to “The Reds” prowadzili, ale wiele się od tego czasu zmieniło.

