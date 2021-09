Manchester City w tym sezonie podejmie kolejną próbę wygrania Ligi Mistrzów. Obywatele rywalizację w fazie grupowej tych rozgrywek rozpoczną w środę, a ich rywalem na Etihad Stadium będzie RB Lipsk.

Manchester City w poprzednim sezonie zagrał w finale Ligi Mistrzów, w którym musiał uznać wyższość Chelsea

Rywalizację w fazie grupowej sezonu 2021/22 drużyna Josepa Guardioli rozpocznie od meczu z RB Lipsk

Hiszpański menedżer Manchesteru City nie chce wybiegać daleko w przyszłości i skupia się obecnie na środowym meczu

Guardiola nie wskazuje faworytów

Manchester City ponownie wymieniany jest w gronie głównych kandydatów do wygrania Ligi Mistrzów w nowym sezonie. Menedżer Josep Guardiola nie chce jednak wypowiadać się na temat szans swojego i innych zespołów na końcowy triumf.

– To pierwszy mecz w fazie grupowej i aby mówić o ostatnich etapach tych rozgrywek, najpierw musimy zasłużyć na to, aby tam się znaleźć. Kiedy rozpoczynamy te rozgrywki ludzie pytają, kto jest faworytem, ale ja nie mogę wam odpowiedzieć. Trudno to przewidzieć – jest wiele silnych drużyn. Faza grupowa zawsze jest trudna – powiedział szkoleniowiec Manchesteru City.

– RB Lipsk zawsze jest bardzo dobry. Mają silną filozofię, która opiera się na młodych zawodnikach. Są dynamiczni, silni fizycznie i grają wąską we wszystkich strefach – kontynuował. – Idziemy krok po kroku. Jutro czeka nas RB Lipsk, a zawsze ważny jest dobry początek, szczególnie u siebie.

W trakcie swojej kariery trenerskiej Guardiola dwukrotnie wygrywał Ligę Mistrzów z Barceloną. Ta sztuka jak na razie nie udała mu się ani razu z Manchesterem City. – Staram się wykonywać swoją pracę jak najlepiej, a ludzie ją ocenią, tak jak ja oceniam moich piłkarzy. Oni spisywali się niesamowicie przez ostatnie pięć lat – dodał hiszpański szkoleniowiec.

