Haaland z wybitnym osiągnięciem. Pobił rekord Van Nistelrooya

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland

Erling Haaland lepszy od Ruuda van Nistelrooya

Erling Haaland to bez wątpienia jeden z najwartościowszych zawodników Manchesteru City w historii. Norweg we wtorkowy wieczór w starciu z Feyenoordem zdobył dwie bramki, co skutkuje tym, że ma już na swoim koncie ponad 50 punktów w klasyfikacji kanadyjskiej w historii Ligi Mistrzów. Piłkarz wyróżnił się tym, że osiągnął taki cel najszybciej w historii.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Haaland ma już na swoim koncie w 44 występach łącznie 46 goli, a także pięć kluczowych podań. Pod tym względem poprawił osiągnięcia od Ruuda van Nistelrooya. Holender w 45 spotkaniach legitymował się bilans 50 punktów, licząc trafienia i asysty.

44 Champions League games, 𝟒𝟔 𝐠𝐨𝐚𝐥𝐬.



Erling Haaland again. 🤖🇳🇴 pic.twitter.com/ucz2XUKNkz — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 26, 2024

39-krotny reprezentant Norwegii trafił do Man City w lipcu 2022 roku z Borussii Dortmund za 60 milionów. Aktualny kontrakt zawodnika z przedstawicielem Premier League obowiązuje do końca czerwca 2027 roku. Jednocześnie nie brakuje wieści, że piłkarzem poważnie interesują się takie kluby jak FC Barcelona czy Real Madryt.

W tym sezonie Haaland wystąpił jak na razie w pięciu meczach Ligi Mistrzów, mając w nich pięć trafień na koncie. Ponadto norweski napastnik rozegrał 12 meczów w lidze angielskiej, strzelając w nich 12 goli. Łącznie w tym sezonie piłkę do siatki Haaland kierował już 17 razy.

Czytaj więcej: Real Madryt gotowy pozwolić odejść gwieździe. Nowe wieści