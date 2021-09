Za nami środowe mecze 1. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów. Nie brakowało w nich sensacyjnych rozstrzygnięć. Shetiff w debiucie w tych rozgrywkach zanotował komplet punktów, PSG mimo posiadania w wyjściowym składzie Messiego, Neymara i Mbappe tylko zremisowało z Brugge. Jak zakończyły się środowe mecze Champions League?

Nowe wzmocnienia stare nawyki

W środowy wieczór rozegrano osiem meczów. Największą sensacją wieczoru był remis Brugge z Paris Saint-Germain. W drużynie gości w wyjściowym składzie znaleźli się Neymar, Messi oraz Mbappe. Paryżanie objęli prowadzenie w 15. minucie, ale po strzale Vanakena znowu mieliśmy remis. Podopieczni Maurcio Pochettino nie potrafili jednak przechylić szali zwycięstwa na swoją korzyść, a ich gra nie wyglądała zbyt najlepiej.

Wejście smoka Rodrygo

Jednym z hitów 1. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów było starcie Interu z Realem Madryt. W pierwszej połowie Nerazzurri grali wyśmienicie, często stwarzali sobie sytuacji i nie pozwalali Królewskim na zbyt wiele. Zawodziła jedynie skuteczność, ale wydawało się, że gol jest tylko kwestią czasu. Po przerwie gospodarze nie byli już tak zdecydowani, a lepiej zaczęli grać podopieczni Ancelottiego. Włoski szkoleniowiec pokazał, że ma nosa do zmian. Wpuszczony na boisko Camavinga zaliczył asystę przy bramce innego rezerwowego – Rodrygo. Gol zdobyty w 89. minucie dał Realowi Madryt komplet punktów.

Liverpool z zasłużonym zwycięstwem

Liverpool w pierwszej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów podejmował Milan. The Reds objęli prowadzenie już w dziewiątej minucie po samobójczym trafieniu Tomoriego. Na 2:0 mógł strzelić Salah, ale karny Egipcjanina został obroniony przez Maignana. Goście do przerwy prowadzili 2:1 po bramkach Rebicia oraz Diaza. Drugą połowę bardzo dobrze zaczął Liverpool. W 49. minucie do siatki trafił Salah. Wynik końcowy na 3:2 ustalił natomiast Jordan Henderson.

Festiwal bramek na Etihad

Aż dziewięć goli oglądali kibice zgromadzenie na Etihad. Ostatecznie jednak zwycięstwo przypadło piłkarzom Manchesteru City, którzy triumfowali 6:3 (3:1). Dobry występ ma za sobą jednak Nkunku. Francuz skompletował hat-tricka. Oprócz niego do siatki trafiali także Nathan Ake, Mukiele (samobój), Riyad Mahrez, Jack Grealish, Joao Cancelo oraz Gabriel Jesus.

Wyniki środowych meczów 1. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów:

Besiktas – Borussia Dortmund 1:2 (0:2)

0:1 Bellingham 20′

0:2 Haaland 45+3′

1:2 Montero 90+4′

Sheriff Tiraspol – Szachtar 2:0 (1:0)

1:0 Traore 16′

2:0 Yansane 62′

Atletico Madryt – Porto 0:0

Brugge – Paris Saint Germain 1:1 (1:1)

0:1 Herrera 15′

1:1 Vanaken 27′

Inter – Real Madryt 0:1 (0:0)

0:1 Rodrygo 89′

Liverpool – Milan 3:2 (1:2)

1:0 Tomori (sam.) 9′

1:1 Rebic 42′

1:2 Diaz 44′

2:2 Salah 49′

3:2 Henderson 69′

Manchester City – RB Lipsk 6:3 (3:1)

1:0 Ake 16′

2:0 Mukiele (sam.) 28′

2:1 Nkunku 42′

3:1 Mahrez 45+2′

3:2 Nkunku 51′

4:2 Grealish 56′

4:3 Nkunku 73′

5:3 Cancelo 75′

6:3 Gabriel Jesus 85′

Sporting – Ajax 1:5 (1:3)

0:1 Haller 2′

0:2 Haller 9′

1:2 Paulinho 33′

1:3 Berghuis 39′

1:4 Haller 51′

1:5 Haller 63′