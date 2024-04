Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Kyle Walker

Pep Guardiola: Kyle Walker czuje się znacznie lepiej

Manchester City już w najbliższą środę, 17 kwietnia o godzinie 21:00 podejmie Real Madryt w rewanżowym meczu ćwierćfinałowym Ligi Mistrzów. Przypomnijmy, że w pierwszym spotkaniu na Santiago Bernabeu padł remis 3:3. Pep Guardiola wówczas nie mógł skorzystać z kontuzjowanego Kyle’a Walkera. Prawy obrońca został powołany na ostatnie starcie Premier League przeciwko Luton Town (wygrana 5:1), ale nie podniósł się z ławki rezerwowych.

Hiszpański szkoleniowiec zabrał głos na temat sytuacji zdrowotnej swojego podopiecznego. Pep Guardiola ujawnił, że boczny defensor czuje się coraz lepiej i niewykluczone, że zagra w meczu z Królewskimi. 53-latek nie ma jednak zamiaru podejmować zbędnego ryzyka, gdyby okazało się, że reprezentant Anglii nie jest w pełni sił. Wszystko wskazuje na to, iż The Citizens do środowego spotkania podejdą bez żadnego osłabienia.

– Kyle Walker czuje się znacznie lepiej. Być może będzie mógł rozegrać minuty przeciwko Realowi Madryt. Ten mecz jest jak finał i mam nadzieję, że nam pomoże. Ale nie chcę go stracić na dłużej. Wszystko zależy od stanu jego zdrowia. Decyzję podejmiemy w ciągu najbliższych dni – powiedział Pep Guardiola cytowany przez Fabrizio Romano.

Warto dodać, że Manchester City w ostatni weekend wrócił na fotel lidera Premier League, ponieważ Arsenal oraz Liverpool ponieśli porażki.