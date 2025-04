Inzaghi mówi wprost. Ten element gry czyni Barcelonę najlepszą na świecie

Simone Inzaghi nie kryje uznania dla organizacji gry Barcelony bez piłki. Przed półfinałem Ligi Mistrzów trener Interu wskazuje, co czyni Blaugranę jedną z najlepszych drużyn świata.

Barcelona świetnie zorganizowana bez piłki – Inzaghi analizuje rywala

Simone Inzaghi wypowiedział się na temat Barcelony przed środowym starciem w półfinale Ligi Mistrzów. Inter zagra na wyjeździe z Blaugraną, a rewanż odbędzie się tydzień później na San Siro. Zwycięzca dwumeczu zmierzy się w finale z Arsenalem lub PSG.

W trakcie konferencji prasowej trener Nerazzurrich podkreślił, że największym atutem Barcelony pod wodzą Hansiego Flicka jest jej organizacja po stracie piłki. – To drużyna, którą dobrze znamy. Flick to świetny szkoleniowiec, który wprowadził porządek do zespołu z ogromnym potencjałem ofensywnym – powiedział Inzaghi, cytowany przez „TMW”.

Szkoleniowiec Interu zaznaczył, że największe wrażenie robi postawa ofensywnych graczy Blaugrany, gdy zespół traci piłkę. – To jedna z najlepiej zorganizowanych drużyn świata po stracie. Zespół zbudowany z myślą o długofalowym rozwoju, oparty na wychowankach. Mają już dwa tytuły i wciąż walczą o kolejne – dodał.

Mimo groźnego ataku Barcelony, który tworzą Lamine Yamal, Raphinha i Robert Lewandowski, Inzaghi zachowuje spokój. – Szanujemy ich, ale się nie boimy. To Barcelona, Bayern, Real, City, Arsenal – topowi rywale w topowym turnieju. Ale my też przeszliśmy niesamowitą drogę. Chcemy zagrać jak prawdziwy Inter.

Na koniec zaznaczył, że Inter będzie musiał powtórzyć poziom z meczu z Bayernem. – Przeanalizowaliśmy wszystko na wideo i dziś przećwiczyliśmy to na boisku. Musimy zagrać na najwyższym poziomie – podsumował Włoch.