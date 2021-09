Zlatan Ibrahimović kontynuuje powrót do zdrowia po urazie ścięgna Achillesa. Choć istniała możliwość, by Szwed był gotowy na wtorkowy pojedynek Milanu z Atletico Madryt, wygląda na to, że powróci do gry dopiero po październikowej przerwie reprezentacyjnej.

Zlatan Ibrahimović kontynuuje swoją walkę o powrót do zdrowia po urazie ścięgna Achillesa

Szwed nie będzie jednak gotowy na hitowe starcie pomiędzy jego Milanem a Atletico Madryt

La Gazzetta dello Sport donosi, że weteran wykorzysta przerwę reprezentacyjną, by dojść do pełnej sprawności

Ibrahimović nie zdąży wrócić na starcie AC Milan – Atletico Madryt

Zlatan Ibrahimović nadal nie jest gotowy do gry. 39-latek pracuje na siłowni i biega, ale wciąż nie dołączył do grupy na treningach. Liczono, że weteran będzie gotowy na środowe starcie Ligi Mistrzów, w którym jego AC Milan podejmie Atletico Madryt. To okazało się jednak niemożliwe, a Szweda zabraknąć ma także w najbliższym meczu ligowym przeciwko Atalancie.

– Nie jestem Supermanem, tym razem posłucham swojego ciała – powiedział słynny “Ibracadabra”.

Szwed nie pomoże też swojej reprezentacji

Na swoją gwiazdę wyczekuje także szkoleniowiec reprezentacji Szwecji, Janne Andersson. W trakcie najbliższego zgrupowania zespół Trzech Koron czekają dwa spotkania w eliminacjach do mistrzostw świata, przeciwko Kosowu i Grecji.

Ibrahimović ma jednak wykorzystać przerwę reprezentacyjną, by w pełni dojść do zdrowia. La Gazzetta dello Sport uważa, że idealnym momentem do powrotu na boisko wydaje się mecz Milanu z Hellasem, zaplanowany na 16 października. W tym starciu 39-latek miałby zyskać pewność siebie przed następnym wyzwaniem, jakim byłby wyjazd do Porto w ramach Ligi Mistrzów.

Szwed wystąpił w tym sezonie w zaledwie jednym meczu. Wszedł z ławki w meczu z Lazio i po sześciu minutach zdobył bramkę. Następnie odniósł jednak kolejną kontuzję, która wyłącza go z gry do tej pory.

Rossoneri będą więc musieli poradzić sobie z mistrzami La Ligi bez swojej gwiazdy. Początek pojedynku Milanu z Atletico zaplanowany jest na godzinę 21:00 we wtorek.

AC Milan Atletico Madryt 2.93 3.20 2.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26. września 2021 14:32 .

