Bellingham poznał datę powrotu. Ma zagrać w kluczowym meczu

Bellingham pomoże Realowi w LM
Sześć goli i cztery asysty w 28 spotkaniach – takim dorobkiem w tym sezonie legitymuje się Jude Bellingham w koszulce Realu Madryt. Reprezentant Anglii zanotował cztery trafienia w La Liga i dwa w Lidze Mistrzów. W obu rozgrywkach łącznie opuścił już dziesięć meczów. Ta liczba ciągle rośnie.
Ofensywny pomocnik w rywalizacji z Rayo Vallecano (na początku lutego) doznał poważnej kontuzji mięśniowej. 22-latek nie został powołany na starcia z Valencią, Realem Sociedad, Osasuną i Getafe w krajowych rozgrywkach, a także na dwumecz z Benficą w LM.
Kiedy Bellingham znowu pojawi się na boisku? Diario AS ujawnia datę spodziewanego powrotu Anglika. Były zawodnik Borussii Dortmund ma być obecny w kadrze na pierwszą odsłonę ćwierćfinałów Ligi Mistrzów. Premierowe spotkania zaplanowano na 7 i 8 kwietnia.
Jednak jeżeli Real nie zdoła pokonać Manchesteru City w 1/8 finału LM, gwiazdor Los Blancos powinien znaleźć się wśród powołanych na pojedynek z Gironą. To starcie odbędzie się 12 kwietnia.