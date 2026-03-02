Bellingham poznał datę powrotu. Ma zagrać w kluczowym meczu

Jude Bellingham od dłuższego czasu pozostaje poza grą. Kiedy Anglik wróci na boisko? Diario AS sugeruje, że Real Madryt będzie mógł skorzystać z niego w kluczowym meczu.

LE PICTORIUM/ Alamy Na zdjęciu: Jude Bellingham (Real Madryt - Rayo Vallecano)

Bellingham pomoże Realowi w LM

Sześć goli i cztery asysty w 28 spotkaniach – takim dorobkiem w tym sezonie legitymuje się Jude Bellingham w koszulce Realu Madryt. Reprezentant Anglii zanotował cztery trafienia w La Liga i dwa w Lidze Mistrzów. W obu rozgrywkach łącznie opuścił już dziesięć meczów. Ta liczba ciągle rośnie.

Ofensywny pomocnik w rywalizacji z Rayo Vallecano (na początku lutego) doznał poważnej kontuzji mięśniowej. 22-latek nie został powołany na starcia z Valencią, Realem Sociedad, Osasuną i Getafe w krajowych rozgrywkach, a także na dwumecz z Benficą w LM.

Kiedy Bellingham znowu pojawi się na boisku? Diario AS ujawnia datę spodziewanego powrotu Anglika. Były zawodnik Borussii Dortmund ma być obecny w kadrze na pierwszą odsłonę ćwierćfinałów Ligi Mistrzów. Premierowe spotkania zaplanowano na 7 i 8 kwietnia.

Jednak jeżeli Real nie zdoła pokonać Manchesteru City w 1/8 finału LM, gwiazdor Los Blancos powinien znaleźć się wśród powołanych na pojedynek z Gironą. To starcie odbędzie się 12 kwietnia.