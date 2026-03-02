Bellingham poznał datę powrotu. Ma zagrać w kluczowym meczu

18:02, 2. marca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Diario AS

Jude Bellingham od dłuższego czasu pozostaje poza grą. Kiedy Anglik wróci na boisko? Diario AS sugeruje, że Real Madryt będzie mógł skorzystać z niego w kluczowym meczu.

Jude Bellingham (Real Madryt - Rayo Vallecano)
Obserwuj nas w
LE PICTORIUM/ Alamy Na zdjęciu: Jude Bellingham (Real Madryt - Rayo Vallecano)

Bellingham pomoże Realowi w LM

Sześć goli i cztery asysty w 28 spotkaniach – takim dorobkiem w tym sezonie legitymuje się Jude Bellingham w koszulce Realu Madryt. Reprezentant Anglii zanotował cztery trafienia w La Liga i dwa w Lidze Mistrzów. W obu rozgrywkach łącznie opuścił już dziesięć meczów. Ta liczba ciągle rośnie.

Ofensywny pomocnik w rywalizacji z Rayo Vallecano (na początku lutego) doznał poważnej kontuzji mięśniowej. 22-latek nie został powołany na starcia z Valencią, Realem Sociedad, Osasuną i Getafe w krajowych rozgrywkach, a także na dwumecz z Benficą w LM.

Kiedy Bellingham znowu pojawi się na boisku? Diario AS ujawnia datę spodziewanego powrotu Anglika. Były zawodnik Borussii Dortmund ma być obecny w kadrze na pierwszą odsłonę ćwierćfinałów Ligi Mistrzów. Premierowe spotkania zaplanowano na 7 i 8 kwietnia.

Jednak jeżeli Real nie zdoła pokonać Manchesteru City w 1/8 finału LM, gwiazdor Los Blancos powinien znaleźć się wśród powołanych na pojedynek z Gironą. To starcie odbędzie się 12 kwietnia.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź