Barcelona z dwoma rekordzistami w LM. W czwartek dołączył drugi

Barcelona ma dwóch najmłodszych strzelców w historii LM

Już po 11 minutach rywalizacji na Stadionie Ludwika II Barcelona znalazła się w ogromnych opałach. Eric Garcia otrzymał fatalne podanie od własnego bramkarza i ratował się faulem. Sędzia wycenił to przewinienie na czerwoną kartkę. Pięć minut później Monaco objęło prowadzenie – Marc-Andre ter Stegen został pokonany przez Maghnesa Akliouche’a.

W 28. minucie Blaugrana zdołała wyrównać. Marc Casado dograł do Lamine’a Yamala, a ten zaskoczył Philippa Kohna precyzyjnym strzałem tuż przy słupku.

Tym golem nastolatek zapisał się w historii rozgrywek Ligi Mistrzów. Lamine Yamal trafił do siatki w wieku 17 lat i 68 dni. Reprezentant Hiszpanii jest drugim najmłodszym strzelcem zmagań. Kto zajmuje pierwsze miejsce w tym zestawieniu? Inny piłkarz Barcelony! Rekord nadal należy do Ansu Fatiego, który zdobył bramkę w w wieku 17 lat i 40 dni. Uczynił to w pojedynku z Interem na Giuseppe Meazza (10.12.2019) w fazie grupowej.

Anstu Fati w czwartkowej potyczce z Monaco zasiadł na ławce rezerwowych. Napastnik wraca do zdrowia – w tym sezonie nie zanotował jeszcze ani minuty w koszulce Dumy Katalonii.