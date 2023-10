Przed meczem AZ Alkmaar - Aston Villa młody kibic przygotował transparent z prośbą o koszulkę Moussy Diaby'ego. Jeden z ochroniarzy stadionu AZ Alkmaar podszedł do chłopaka i kazał mu oddać kawałek niegroźnego materiału, czym doprowadził go do łez.

IMAGO / Pro Shots Na zdjęciu: Stadion AZ Alkmaar

Ochrona stadionu AZ Alkmaar znów podjęła się kontrowersyjnych działań

Stewardzi zabrali młodemu kibicowi transparent skierowany do Moussy Diaby’ego

Działania służb doprowadziły chłopaka do łez

Ochrona z Alkmaar znów w akcji

W czwartkowy wieczór na stadionie AZ Alkmaar odbywa się mecz trzeciej kolejki Ligi Konferencji Europy. Holendrzy podejmowali ekipę Aston Villi. Jednak zanim cokolwiek można było powiedzieć o meczu, bo ten jeszcze się nie rozpoczął, to już doszło do niemałego skandalu na trybunach.

Młody, może dziesięcioletni chłopak postanowił przygotować na to spotkanie specjalny transparent skierowany do Moussy Diaby’ego z prośbą o koszulkę. Raptem po chwili od wywieszenia przez kibica niegroźnego kawałka materiału w jego pobliżu znalazł się steward, który od razu poprosił chłopaka o oddanie transparentu, po czym go wyrzucił do kosza na śmieci. Całe zdarzenie oczywiście u młodego fana z Holandii wywołało sporo emocji i również łez, co można zobaczyć na poniższym materiale wideo.

Warto przypomnieć, że kilka tygodni temu agresywnego zachowania funkcjonariuszy policji i ochroniarzy stadionu AZ Alkmaar doświadczyli piłkarze oraz przedstawiciele Legii Warszawa.

