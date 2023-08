Lech Poznań skompromitował się w czwartkowy wieczór, uznając wyższość Spartaka Trnawy. Kolejorz do dwumeczu z ekipą ze Słowacji przystępował w roli absolutnego faworyta. Tymczasem finalnie nie wywalczył awansu do kolejnej fazy rozgrywek. Na temat starcia opinią podzielił się opiekun Kolejorza.

fot. Imago / Patryk Pindral / 400mm.pl / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: John van den Brom

Lech Poznań nalazł się za burta eliminacji europejskich pucharów już po trzeciej rundzie

Po kompromitującym występie Kolejorza ze Spartakiem Trnawa na temat spotkania wypowiedział się trener Kolejorza

W dwumeczu poznański team przegrał ze Słowakami różnicą jednego gola (3:4)

Lech Poznań rozczarował totalnie

Lech Poznań nie dał rady wywalczyć awansu do IV rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy. Tym samym drużyna z Bułgarskiej może się już skupić tylko na grze w PKO Ekstraklasie i Fortuna Pucharze Polski, stając się jednym z faworytów do końcowego triumfu w tych rozgrywkach.

– Bardzo rozczarowujący rezultat. Kiedy nie spodziewamy się tego my, piłkarze, trenerzy, kibice i coś takiego się przydarza, to jest to na pewno bolesne. Gratuluję Spartakowi Trnawa awansu, bo wykonali bardzo dobrą robotę, twardo walczyli o ten awans i go wywalczyli. Życzę im powodzenia w następnej rundzie – mówił John van den Brom cytowany przez LechPoznan.pl.

– Dla nas jest to ciężka chwila. Uważam, że ten mecz zaczęliśmy nieźle, mieliśmy kontrolę, graliśmy piłką, natomiast po piętnastu minutach zaczęło się to zmieniać. Rywale strzelili gola i z wynikiem 0:1 schodzili na przerwę. Rozmawialiśmy o tym, że musimy coś zmienić po zmianie stron, ale straciliśmy drugiego gola i w tym momencie odpadaliśmy z Ligi Konferencji. Udało się trafić na 2:1 i wróciliśmy do meczu, ale rywal zdobył kolejną bramkę – kontynuował Holender.

– My dzisiaj nie byliśmy wystarczająco dobrzy, aby ten awans wywalczyć. Musimy znaleźć powody, dlaczego tak się stało. Dzisiaj jesteśmy niezadowoleni, ale pamiętajmy, że mamy dopiero sierpień i przed nami jeszcze cały sezon Ekstraklasy, w którym musimy powalczyć o najwyższe cele – powiedział trenera Lecha.

