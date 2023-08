W początkowych rundach el. Ligi Konferencji Europy nie ma VAR-u, gdyby był, to w kilku sytuacjach by nam pomógł. Mamy szanse, by w rewanżu odwrócić losy dwumeczu - powiedział Josue cytowany przez portal "Legia.Net".

IMAGO / Lukasz Sobala / PressFocus/NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Josue, Legia Warszawa

Legia Warszawa uległa w pierwszym meczu Austrii Wiedeń

“Wojskowi” przegrali 1:2, choć mieli kilka dogodnych sytuacji strzeleckich

Do braku karnego dla gospodarzy po faulu na Pawle Wszołku odniósł się także Josue

“Mamy szanse, by w rewanżu odwrócić losy dwumeczu”

Legia Warszawa bardzo mocno utrudniła sobie zadanie awansu do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy. Wicemistrzowie Polski przegrali na własnym stadionie 1:2 z Austrią Wiedeń m.in. po błędzie w wyprowadzeniu piłki przez Kacpra Tobiasza i stoperów. Niemniej sytuacja przed rewanżem nie jest tragiczna, bowiem udało się zdobyć przynajmniej kontaktową bramkę, a liczba kreowanych sytuacji strzeleckich pozwala patrzeć z optymizmem w przyszłość. Mecz ten oraz kontrowersje sędziowskie podsumował Josue.

– W początkowych rundach el. Ligi Konferencji Europy nie ma VAR-u, gdyby był, to w kilku sytuacjach by nam pomógł, lecz nie ma co narzekać. Przegraliśmy 1:2, przed nami rewanż – powiedział Josue cytowany przez portal “Legia.Net”.

– Spodziewaliśmy się, że Austria będzie trudnym rywalem, wiedzieliśmy, że to jakościowa drużyna. Jak już mówiłem, mieliśmy mnóstwo okazji do zdobycia bramki, nie wykorzystaliśmy ich. Mamy szanse, by w rewanżu odwrócić losy dwumeczu – dodał.

