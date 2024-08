Jacek Magiera: Te dwa stracone gole to były prezenty dla rywala

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Jacek Magiera

Śląsk przegrał z St. Gallen, Magiera wciąż wierzy w awans

Śląsk Wrocław w środę udał się do Szwajcarii na wyjazdowe spotkanie z St. Gallen w ramach 3. rundy eliminacji Ligi Konferencji. Choć w grze wicemistrza Polski mogło podobać się kilka elementów, to ostatecznie rywal okazał się lepszy. Po bramkach w pierwszej połowie podopieczni Jacka Magiery przegrali (0:2). Za tydzień w rewanżu Wojskowi staną przed trudnym zadaniem, bowiem do awansu będą potrzebować zwycięstwa różnicą minimum trzech bramek. Mimo to szkoleniowiec wrocławskiego zespołu wierzy w awans do 4. rundy.

Na konferencji prasowej bezpośrednio po meczu St. Gallen – Śląsk trener Jacek Magiera podsumował występ swoich podopiecznych. 47-latek wskazał przede wszystkim na przygotowanie psychomotoryczne. Szkoleniowiec był zadowolony, jak w tym aspekcie wyglądali piłkarze Wojskowych. Ponadto wyróżnił Rafała Leszczyńskiego za znakomite interwencje.

– Uważam, że zespół pokazał dzisiaj bardzo wysoki poziom przygotowania psychomotorycznego. Potrafił rywalizować w meczu otwartym, w którym w dużym wymiarze czasowym grał w ataku pozycyjnym. Taki poziom intensywności, który dziś widzieliśmy to cel tego zespołu. Chcemy to powtarzać. St. Gallen niczym nas nie zaskoczyło. Uważam, że te dwa stracone gole to były prezenty dla rywala. Było wiele dobrych momentów z naszej strony, wiele okazji, aby zdobyć gola. Myślę, że po raz kolejny wypromowaliśmy bramkarza, który dwa/trzy razy znakomicie interweniował. Powiem otwarcie, sprawa awansu do następnej rundy jest otwarta. W rewanżu będziemy grać o to, aby zapewnić sobie awans do 4. rundy – powiedział Jacek Magiera na konferencji pomeczowej.

Rewanżowe spotkanie Śląsk Wrocław – St. Gallen odbędzie się za tydzień w czwartek (15 sierpnia). Początek meczu na stadionie Tarczyński Arena o godzinie 20:30. Natomiast w weekend (11 sierpnia) zespół Jacka Magiery uda się do Łodzi na wyjazdowe spotkanie z Widzewem.