Kowalczyk bezlitosny. “Ogromny wstyd Lecha. Kompromitacja”

PressFocus Na zdjęciu: Wojciech Kowalczyk

Lech Poznań niespodziewanie przegrał 1:3 ze Spartakiem Trnava i odpadł z el. LKE

Ostrych słów po meczu Kolejorza nie szczędził Wojciech Kowalczyk

Oberwało się także innym polskim klubom

Wojciech Kowalczyk: Nie doczekaliśmy się ekipy, która będzie dawać pewność

Lech Poznań niespodziewanie przegrał 3:4 w dwumeczu ze Spartakiem Trnava i pożegnał się z eliminacjami do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy. Po meczu wybuchła prawdziwa burza, bo wynik Kolejorza był poniżej oczekiwań. Ostrych słów nie szczędził w swoim felietonie Wojciech Kowalczyk, były reprezentant Polski, a teraz ekspert.

– Ogromny wstyd Lecha. Kompromitacja. Tyle się pieprzyło, że najbogatsza kadra, że szeroka, że dobre transfery, a jeszcze nie ma jesieni i już się trzeba tłumaczyć. To też polska specjalność – jak jest za dobrze, to wiadomo, zaraz coś się sp****oli – napisał Kowalczyk.

– Nie doczekaliśmy się ekipy, która będzie dawać pewność. O nie, co to, to nie. Pojedyncze wystrzały, pojedyncze historie. Żadnej ciągłości. A brak stabilizacji to oznaka przeciętniactwa – skomentował 39-krotny reprezentant Polski.

Zobacz także: Prezes Rakowa wbił szpilkę Legii. “U nas jest rozsądny właściciel” [WIDEO]