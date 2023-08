IMAGO / Mikolaj Barbanell / ZUMA Wire Na zdjęciu: Piotr Obidziński

Raków Częstochowa awansował do 4. rundy eliminacji do Ligi Mistrzów

O awansie do fazy grupowej LM zdecyduje dwumecz z FC Kopenhagą

W TVP Sport Piotr Obidziński, prezes Rakowa, został zapytany o wykorzystanie premii

Prezes Rakowa: U nas nie ma ryzyka, że te pieniądze zostaną zużyte tak, jak zostały zużyte w Legii

Raków Częstochowa pokonał Aris Limassol w dwumeczu i awansował do decydującej rundy eliminacji do Ligi Mistrzów. W przypadku wygranej z FC Kopenhagą mistrzowie Polski mogą liczyć na spory zastrzyk gotówki.

Piotr Obidziński w programie TVP Sport otrzymał pytanie o to, czy klub dzięki premii za LM zyska zdecydowaną przewagę nad resztą ligi. W pytaniu nawiązano także do tego, że Legia Warszawa niekoniecznie dobrze wykorzystała tę możliwość. Prezes Rakowa wykorzystał sytuację i wbił szpilkę stołecznemu klubowi.

– U nas nie ma ryzyka, że te pieniądze zostaną zużyte tak, jak zostały zużyte w Legii po zmianach, które tam zaszły. U nas jest rozsądny właściciel, który pieniędzmi potrafi zarządzać i ma bardzo rozsądne podejście do tego. Więc w przypadku awansu do Ligi Mistrzów na pewno w sposób rozsądny do tego podejdzie – powiedział Piotr Obidziński.

