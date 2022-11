fot. PressFocus Na zdjęciu: John van den Brom

Lech Poznań pokonał Villarreal aż 3-0 i zameldował się w fazie pucharowej Ligi Konferencji Europy. Na pomeczowej konferencji prasowej John van den Brom nie krył dumy z postawy swoich podopiecznych. Przyznał, że to zwycięstwo przejdzie do historii.

Lech Poznań pokonał Villarreal po dwóch bramkach Michała Skórasia i trafieniu Kristoffera Velde

To oznacza, że Kolejorz czeka na przeciwnika w 1/16 finału Ligi Konferencji Europy

John van den Brom jest dumny ze swoich zawodników

“Jestem bardzo podekscytowany”

Lech Poznań ma za sobą fantastyczną kampanię w europejskich pucharach, a w czwartek przypieczętował awans do 1/16 finału Ligi Konferencji Europy. Przed własną publicznością Kolejorz pokonał Villarreal aż 3-0 i zapewnił sobie drugie miejsce w grupie.

To wspaniała noc dla kibiców mistrza Polski. Na pomeczowej konferencji prasowej John van den Brom nie krył dumy z postawy swoich podopiecznych. Przyznał, że to zwycięstwo przejdzie do historii i przysłuży się dla dobra całej polskiej piłki.

– Jestem bardzo podekscytowany. Wczoraj na konferencji prasowej, a dzisiaj podczas rozmowy na odprawie przedmeczowej z piłkarzami powiedziałem, że ta noc przejdzie i zapisze się na kartach historii. Ten zespół w tym roku zrobił to już dwa razy. Pierwszy raz było wtedy, gdy Lech na 100-lecie zdobył mistrzostwo. Zwycięstwo z Vilareealem i awans do kolejnej rundy europejskich pucharów to nie jest może tak wielka rzecz, ale na pewno fantastyczna. Nie tylko dla nas, piłkarzy, trenerów, ale dla całej polskiej piłki.

– Początek był dość nerwowy, Villarreal posiadał piłkę. Później my jednak strzeliliśmy gola. W drugiej połowie przeciwnik nie był tak wymagający, a my dołożyliśmy dwa trafienia. To była świetna praca całego zespołu. W szatni powiedziałem zawodnikom, że jednak w niedzielę czeka nas mecz w Koroną, choć teraz zasłużyliśmy na chwilę świętowania – przekonuje Holendrem.

Lech swojego przeciwnika pozna przy okazji poniedziałkowego losowania. W 1/16 finału może trafić między innymi na Lazio, Bragę czy Karabach Agdam.

