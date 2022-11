fot. PressFocus Na zdjęciu: Lech Poznań

Lech Poznań sensacyjnie pokonał na własnym terenie Villarreal aż 3-0 i wywalczył awans do fazy pucharowej Ligi Konferencji Europy. W poniedziałek 7 listopada odbędzie się losowanie par 1/16 finału. Na kogo mogą trafić mistrzowie Polski?

Lech Poznań pokonał Villarreal i zagra na wiosnę w fazie pucharowej Ligi Konferencji Europy

Losowanie par 1/16 finału odbędzie się w poniedziałek 7 listopada

Kolejorz może trafić między innymi na Lazio lub Karabach Agdam

Lech zrewanżuje się za eliminacje do Ligi Mistrzów?

Lech Poznań do ostatniej kolejki fazy grupowej walczył o awans do 1/16 finału. W czwartek Kolejorz pokonał przed własną publicznością Villarreal aż 3-0 i zameldował się w fazie pucharowej. Zagra w niej z jedną z ekip z trzecich miejsc z grup Ligi Europy.

Niewykluczone, że dojdzie do starcia z uznanym przeciwnikiem, bowiem jednym z potencjalnych rywali mistrza Polski jest Lazio. Do Ligi Konferencji Europy spadł także Karabach Agdam, więc Lech Poznań może mieć szansę zrewanżować się za porażkę w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Dla podopiecznych Johna van den Broma niewygodnym przeciwnikiem z pewnością byłaby także SC Braga.

Losowanie par 1/16 finału Ligi Konferencji Europy odbędzie się w poniedziałek 7 listopada o godzinie 14 w Nyomie. Mecze Lecha Poznań zostaną rozegrane 16 i 23 lutego.

Potencjalni rywale Lecha Poznań w 1/16 finału Ligi Konferencji Europy

Trabzonspor (Turcja)

Karabach Agdam (Azerbejdżan)

Lazio (Włochy)

Sheriff Tyraspol (Mołdawia)

Bodo/Glimt (Norwegia)

AEK Larnaka (Cypr)

Ludogorets (Bułgaria)

SC Braga (Portugalia)