fot. PressFocus Na zdjęciu: Raków Częstochowa - Sturm Graz

Raków Częstochowa przegrał w czwartkowy wieczór z wicemistrzem Austrii drugi mecz w fazie grupowej Ligi Europy

Jedynego gola w spotkaniu strzelił William Boving, który zdobył swoją czwartą bramkę w sezonie, licząc wszystkie rozgrywki

W szeregach ekipy z Austrii do 76 grał Szymon Włodarczyk, notujący udany występ na tle mistrza Polski

Raków bezzębny w ofensywie

Raków Częstochowa ostatnio przeżywał huśtawkę nastrojów. W lidze mistrzowie Polski przegrali wysoko z Lechem Poznań (1:4), ale wrócili na zwycięskie tory w starciu z Radomiakiem (3:0). O premierowe zwycięstwo w fazie grupowej Ligi Europy ekipa z Limanowskiego walczyła ze Sturm Graz, będącym nie tylko wicemistrzem Austrii, ale też zdobywcą krajowego pucharu.

No to gramy 💥 pic.twitter.com/uKTymxYNSZ — Luka Pawlik 🇵🇱 🇮🇹 (@LukaPawlik) October 5, 2023

W pierwszych fragmentach rywalizacji mistrz Polski zaprezentował się dramatycznie. Raków nie tylko nie potrafił oddać strzału na bramkę rywali, ale miał także kłopot z dostaniem się pod pole karne rywali. Tymczasem goście zagrali wysoko w pressingu, a afektem solidnej postawy Sturmu była akcja z 24 minuty, gdy bramkę zdobył William Boving. 20-latek przytomnie zareagował po błędach defensywy Czerwono-niebieskich, oddając niesygnalizowany strzał i zmusił do kapitulacji Vladana Kovacevicia.

Gospodarze mogli doprowadzić do wyrównania w 35. minucie. Przed szansą skierowania piłki do siatki znalazł się Sonny Kittel. Niemcowi dograł Giannis Papanikolaou. Niemniej zawodnik Czerwono-niebieskich swoją okazję zmarnował i rezultat do przerwy nie uległ już zmianie. Tym samym więcej powodów do zadowolenia mogli mieć podopieczni Christiana Ilzera.

Raków Częstochowa mógł nawet prowadzić i nagle wydarzył się koszmar…



Sturm prowadzi 1:0 pic.twitter.com/pm1z54166p — Viaplay Sport Polska (@viaplaysportpl) October 5, 2023

Tymczasem po zmianie stron pierwszy przed szansą strzelenia gola stanął Szymon Włodarczyk, który zawody na ArcelorMittal Park zaczął w wyjściowym składzie. Były napastnik Górnika Zabrze w 52. minucie oddał strzał głową, ale na posterunku był bramkarz Rakowa. Kolejną szansę na zdobycie bramkę Sturm miał 60 sekund później. Tym razem Włodarczyk odpowiadał za rozegranie, a strzał oddał Otar Kiteishvili, ale piłka po tym uderzeniu przeleciała nad poprzeczką.

Częstochowianie byli natomiast blisko trafienia wyrównującego w 56. minucie. Wówczas pognał prawym skrzydłem Fran Tudor. Chorwat poradził sobie najpierw z jednym z rywali, po czym oddał strzał z lewej nogi. Próba ta lepiej niech zostanie bez komentarza, aby nie dyskredytować zawodnika Rakowa. Wynik nie uległ w każdym razie zmianie.

Indywidualna akcja Tudora zakończona nieco za lekkim strzałem. Chwilę później uderzenie Papanikolaou trafia w boczną siatkę.



Walczymy! ⚔️🔥



—

55’ ⏱️ #RCZSTU 0:1 pic.twitter.com/UnslGuNWFY — Raków Częstochowa 🥇 (@Rakow1921) October 5, 2023

Do końca zawodów rezultat nie uległ już zmianie i trzy punkty zainkasował wicemistrz Austrii. Kolejne spotkanie w fazie grupowej Ligi Europy obie ekipy rozegrają pod koniec października. Raków czeka starcie w Sosnowcu ze Sportingiem Clube de Portugal. Z kolei Sturm u siebie zmierzy się z Atalantą BC.