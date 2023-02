PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Media informują, że po czwartkowym meczu FC Barcelony z Manchesterem United doszło do spięcia Roberta Lewandowskiego z Ansu Fatim. Przyczyną kłótni miała być jedna z boiskowych sytuacji, która sfrustrowała reprezentanta Polski.

Barcelona pożegnała się z Ligą Europy po porażce z Manchesterem United

Gol Lewandowskiego nie pomógł Katalończykom

Blaugrana skupi się teraz na rywalizacji w La Liga

Ansu Fati zabrał Lewandowskiego okazję do zdobycia bramki

FC Barcelona pożegnała się w czwartek z Ligą Europy po przegranej na Old Trafford z Manchesterem United. Pierwsze spotkanie zakończyło się remisem, dlatego awans do kolejnej rundy wywalczyły Czerwone Diabły.

Robert Lewandowski otworzył wynik spotkania na Old Trafford. Polak wykorzystał rzut karny, który dał Dumie Katalonii prowadzenie oraz spore nadzieje na awans. Po zmianie stron błyszczeli już jednak gracze z Manchesteru, którzy wbili Hiszpanom dwa gole.

Sporo uwagi przyciągnęła jednak sytuacja z udziałem reprezentantem Polski oraz Ansu Fatiego. 20-latek nie przepuścił dośrodkowania wyraźnie adresowanego do Lewandowskiego samemu oddając niezbyt dobre uderzenie. Ta sytuacja wywołała sporo frustracji u Polaka.

Hiszpański AS donosi, że emocje Roberta Lewandowskiego związane z tą sytuacją buzowały jeszcze po zejściu do szatni, gdy wybrzmiał ostatni gwizdek sędziego. Polak miał zrugać swojego kolegę z zespołu podkreślając, że do podobnej sytuacji doszło już nie pierwszy raz.

Hiszpańscy dziennikarze podkreślają, że reprezentant Polski pokazał dobre maniery i kulturalnie zachował się w stosunku do młodszego kolegi. Ansu Fati tłumaczył się z kolei, że nie zauważył lepiej ustawionego reprezentanta Polski.

