Gianluca Scamacca doznał urazu podczas ostatniego meczu z Fiorentiną

Badania wykazały, że piłkarz Atalanty nabawił się kontuzji lewego uda

Włoski napastnik nie wystąpi w meczu z Rakowem w Lidze Europy

Gianluca Scamacca nie zagra z Rakowem Częstochowa

Raków Częstochowa już w czwartek zmierzy się w pierwszej kolejce rozgrywek Ligi Europy. Rywalem mistrza Polski będzie Atalanta Bergamo. Dziś włoskie media podały informacje, że drużyna “La Dei” nie będzie mogła w tym spotkaniu skorzystać z jednego najlepszych zawodników.

Dziennikarze “calciomercato.com” poinformowali, że Gianluca Scamacca podczas niedzielnego meczu ligowego z Fiorentiną nabawił się kontuzji. Badania wykazały, że włoski napastnik doznał urazu lewego uda, który całkowicie przekreśla jego występ z Rakowem Częstochowa.

Gianluca Scamacca trafił do zespołu Atalanty Bergamo w letnim okienku transferowym. 24-letni napastnik w nowych barwach rozegrał do tej pory cztery spotkania, w których dwukrotnie wpisał się na listę strzelców. Strata reprezentanta Włoch to niewątpliwie mocny cios dla zespołu prowadzonego przez Gian Piero Gasperiniego.

