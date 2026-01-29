Aston Villa w ostatniej kolejce fazy zasadniczej Ligi Europy mierzyła się z RB Salzburg. Udany występ w ekipie z Premier League zaliczył Matty Cash, który zanotował asystę.

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Matty Cash

Matty Cash z kluczowym podaniem

Aston Villa przystępowała do czwartkowej potyczki z RB Salzburg w roli zdecydowanego faworyta, chcąc odnieść siódme zwycięstwo w fazie zasadniczej Ligi Europy w tym sezonie. Z punktu widzenia polskiego kibica kluczowe było to, że zawody na ławce rezerwowych rozpoczął Matty Cash.

Reprezentant Polski pojawił się jednak na boisku w drugiej odsłonie i miał swoją chwilę prawdy. Cash w 76. minucie popisał się świetnym dośrodkowaniem, po którym bramkę zdobył Tyrone Mings. Dzięki temu trafieniu Aston Villa doprowadziła do wyrównania.

KAPITALNE DOŚRODKOWANIE CASH'A 🤌🔥



I KOLEJNY GOL DLA GOSPODARZY – TYRONE MINGS💥



📺 PS EXTRA 1 I Polsat Box Go#UEL pic.twitter.com/hsSgFPI4Gb — Polsat Sport (@polsatsport) January 29, 2026

Na golu na 2:2 angielska ekipa jednak nie poprzestała. Tuż przed końcem zawodów bramkę na wagę wygranej gospodarzy zdobył Jamal-Den Jimoh-Aloba, który wykorzystał podanie od Kana Younga. Tym samym zespół z Premier League odniósł cenne zwycięstwo, dzięki któremu zakończył zmagania w fazie zasadniczej na drugim miejscu z 21 punktami. Takim samym bilansem może pochwalić się lider tabeli – Olympique Lyon.

23-krotny reprezentant Polski broni barw ekipy z Villa Park od września 2020 roku. Cash trafił do Aston Villi z Nottingham Forest. Wcześniej reprezentował również barwy FC Dagenham & Redbridge. W tej kampanii zawodnik wystąpił jak na razie w 30 spotkaniach, w których zanotował trzy trafienia i cztery asysty. Okazję na poprawę swojego bilansu piłkarz może mieć już w niedzielę. Aston Villa zmierzy się wówczas z Brentford.