fot. PressFocus Na zdjęciu: Tomasz Hajto

Tomasz Hajto podał kwotę – za tyle można „normalnie” żyć

Tomasz Hajto to były reprezentant Polski, który po karierze skupił się głównie na telewizyjnych występach w roli eksperta. Swoimi opiniami 52-latek często wywołuje duże kontrowersje i nie inaczej było po rozmowie z Żurnalistą.

W trakcie wywiadu z 2023 roku Tomasz Hajto został zapytany o to, ile pieniędzy potrzebuje miesięcznie do szczęśliwego życia. Popularny „Gianni” wypalił, że aby żyć „normalnie” potrzebna jest kwota 40 tys. zł. Te słowa wywołały falę negatywnych komentarzy. Internauci w większości zarzucali byłemu reprezentantowi Polski, że jest to kwota odcięta od rzeczywistości.

Tomasz Hajto to były środkowy obrońca, który grał w Hutniku Kraków i dwukrotnie w Górniku Zabrze. Za granicą występował w MSV Duisburg, FC Schalke 04 (zdobywca Pucharu Niemiec), 1. FC Nürnberg oraz krótko w Anglii (Southampton, Derby). Karierę zakończył w ŁKS Łódź. W trakcie całej kariery uzbierał 62 występy w reprezentacji Polski, uczestnicząc w mistrzostwach świata 2002.

Po zakończeniu kariery piłkarskiej Hajto próbował sił w roli trenera, ale najlepiej odnalazł się w telewizji. Przez wiele lat komentował mecze, a teraz głównie pojawia się w roli eksperta. Miał również epizod we freak-fightach, przegrywając walki z Jakubem Wawrzyniakiem i Zbigniewiem Bartmanem na galach Clout MMA.