Złota Piłka dla zawodnika Realu? On sam o tym nie myśli

Do końca Euro 2024 i Copa America pozostały już tylko decydujące spotkania. To sprawia, że Złota Piłka jest tematem wielu rozmów. O swoje szanse został zapytany jeden z zawodników Realu Madryt.

Złota Piłka: kto faworytem?

Komu przypadnie Złota Piłka? Oficjalny wynik plebiscytu poznamy za ponad trzy miesiące. Do tego czasu będą trwał spekulacje. Na placu boju pozostało niewielu zawodników, a decydujący głos w tej kwestii mogą mieć ostateczne rozstrzygnięcia na Euro 2024 i Copa America. Ten, kto sięgnie po złoto, może zwiększyć swoje szanse na indywidualne trofeum.

Kto rywalizuje o tytuł najlepszego zawodnika sezonu? Oficjalna lista nie istnieje, ale wydaje się, że w grze o Złotą Piłkę pozostają m.in. Jude Bellingham, Vinicius Junior, Rodri, Leo Messi i Dani Carvajal. W finale Euro 2024 czeka nas starcie Hiszpania – Anglia, a jego wynik może okazać się decydujący.

Największe szanse daje się Bellinghamowi, jednak pozostali piłkarze wcale nie muszą stać na straconej pozycji. Jak prezentują się notowania innych piłkarzy Realu? Co oni sami myślą o swojej pozycji w tym rankingu?

Dani Carvajal został zapytany o to w programie El Partidazo de COPE. Odpowiedz obrońcy Królewskich była krótka – Nie myślę o tym, właściwie nie przychodzi mi to do głowy. Reprezentant Hiszpanii, z racji zajmowanej przez siebie pozycji na boisku, raczej nie ma aż tak dobrej prasy jak grający wyżej Bellingham. Czy Złota Piłka faktycznie trafi w ręce Anglika?