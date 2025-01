Boniek porównał Szczęsnego i Penę. Mocne słowa byłego prezesa

ZUMA Press Wire / Alamy Na zdjęciu: Zbigniew Boniek

Szczęsny czy Pena? Boniek jasno komentuje

Barcelona obecnie dość mocno rotuje na pozycji bramkarza i trudno jednoznacznie powiedzieć, kto aktualnie jest numerem jeden w bramce Dumy Katalonii. Nie da się bowiem ukryć, że zarówno Wojciech Szczęsny, jak i Inaki Pena mają swoje mniejsze lub większe problemy. Z tego też powodu obaj gracze się dość często zmieniają.

Dla kibiców w Polsce jednak oczywiste jest to, że swoje szansy powinien otrzymywać Wojciech Szczęsny. W tym sezonie były reprezentant Polski rozegrał do tej pory sześć spotkań, z czego większość w ostatnim czasie, coś może wskazywać na to, że 34-latek nieco wygrał rywalizację z młodszym kolegą z Hiszpanii i to on jest obecnie numerem jeden w bramce zespołu ze stolicy Katalonii. Swoją perspektywę na tę rywalizację przedstawił teraz Zbigniew Boniek, który w rozmowie z “Polsatem Sport” dość obrazowo porównał obu bramkarzy.

– Natomiast Wojtek ma doświadczenie, gra poprawnie i muszę powiedzieć szczerze, bo nigdy nie kamuflowałem swego zdania, że gdyby Pena zrobił tyle błędów, ile Wojtek w ostatnich trzech meczach, to by go w Polsce ukrzyżowali. […] Całe szczęście, jego doświadczenie powoduje, że zawsze będzie wyglądał poważnie w bramce, co nie zmienia faktu, że błędów się nie ustrzegł – powiedział Boniek dla “Polsatu Sport”.

