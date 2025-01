Jagiellonia chce transferu reprezentanta Polski. Masłowski potwierdza

ZUMA Press / Alamy Na zdjęciu: Łukasz Masłowski

Jagiellonia zainteresowana Kamilem Jóźwiakiem

Jagiellonia Białystok na wiosnę będzie musiała zmierzyć się z bardzo trudnym zadaniem. Mistrzowie Polski powalczą o obronę tytułu z Lechem Poznań i Rakowem Częstochowa, a w Lidze Konferencji Europy o dalszą grę i awans do kolejnej fazy tych rozgrywek. Poza tym czeka ich także walka w Pucharze Polski. Tym samym Duma Podlasia ma sporą liczbę meczów do rozegrania i potrzebna jest szeroka, ale i jakościowa kadra.

W tym celu w zimowym okienku transferowym białostoczanie dokonali kilku transferów. W sumie do klubu dołączyło trzech nowych graczy, ale jak mówi Łukasz Masłowski, dyrektor sportowy Jagiellonii możliwy jest jeszcze ruch do zespołu Adriana Siemieńca. W rozmowie z “Kanałem Sportowym” potwierdził on bowiem, że białostoczanie są zainteresowani pozyskaniem Kamila Jóźwiaka.

– To piłkarz o dużej jakości. Jesteśmy nim zainteresowani. Do końca tygodnia ma się rozstrzygnąć jego sytuacja w klubie. Jeśli dostanie zielone światło, Jagiellonia będzie z nim rozmawiać – powiedział Masłowski cytowany przez portal “Kanalsportowy.pl”.

Kamil Jóźwiak w tym sezonie w barwach hiszpańskiej Granady rozegrał 17 spotkań i zanotował jedną asystę. Wcześniej występował dla Derby County oraz Charlotte FC. Na koncie ma także 22 mecze w reprezentacji Polski.

