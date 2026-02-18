Yamal nie uszanował Raphinhi. Konflikt w szatni Barcelony

Lamine Yamal nie uszanował hierarchii i podpadł Raphinhi - poinformował El Nacional. Po ostatnim meczu w szatni Dumy Katalonii doszło do konfliktu.

Michael Zemanek / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Yamal starł się z Raphinhą o rzut karny

W FC Barcelonie atmosfera wyraźnie się zagęściła. Po kolejnej wpadce i stracie pozycji lidera La Liga emocje w szatni sięgnęły zenitu. Według informacji El Nacional doszło do ostrej wymiany zdań między Yamalem a Raphinhą.

Punktem zapalnym był rzut karny. Do jedenastki pierwotnie przygotowywał się Raphinha, jeden z liderów zespołu. W ostatniej chwili piłkę miał jednak zabrać Yamal i sam podjąć decyzję o strzale. Problem w tym, że młody skrzydłowy nie wykorzystał okazji.

Brazylijczyk na boisku nie reagował, ale po meczu miał otwarcie skrytykować kolegę. Według zagranicznych mediów wykorzystał swoją pozycję w drużynie i zwrócił uwagę na brak szacunku dla ustalonej hierarchii. Chodziło nie tyle o sam zmarnowany rzut karny, co o sposób podjęcia decyzji.

Yamal miał się bronić, tłumacząc swoją postawę, jednak w klubie nie wszystkim spodobało się jego zachowanie. W sprawę włączył się także trener Hansi Flick, który jasno dał do zrozumienia, że w drużynie obowiązują określone zasady, zwłaszcza przy stałych fragmentach gry.

Barcelona przechodzi trudniejszy moment sezonu, a napięcie po porażkach tylko potęguje emocje. Teraz kluczowe będzie, czy sytuację uda się szybko załagodzić, zanim odbije się ona na wynikach zespołu.