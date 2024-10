fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Yamal chce Złotą Piłkę

Lamine Yamal stał się w ostatnich miesiącach fenomenem na skalę światową. Z miejsca wskoczył do wyjściowej jedenastki Barcelony oraz reprezentacji Hiszpanii, z którą zdobył mistrzostwo Europy. Zaledwie 17-letni skrzydłowy jest uważany za absolutnego lidera czołowej drużyny w Europie. W Katalonii widzą w nim nowego Leo Messiego i liczą, że przez najbliższe kilkanaście lat będzie stanowił o sile Blaugrany.

W poniedziałek Yamal zdobył nagrodę dla najlepszego młodego piłkarza świata, co oczywiście nie było żadną kontrowersją. Zajął także ósme miejsce w plebiscycie Złotej Piłki, której triumfatorem okazał się Rodri. Podczas przemówienia pomocnik Manchesteru City zwrócił się do swojego młodszego rodaka, przepowiadając mu wielkie sukcesy, w tym również zdobycie Złotej Piłki.

Zobacz: Real Madryt i FC Barcelona dają nieśmiertelność piłkarską

Wychowanek Barcelony potwierdza, że to jego największe piłkarskie marzenie. Chce je spełnić jak najszybciej.

– Rodri to niesamowita osoba, niesamowity piłkarz. Bardzo się cieszę z jego powodu. Jeśli najlepszy zawodnik na świecie mówi ci, że wygrasz Złotą Piłkę to tak to już jest i oby udało się kiedyś wygrać. Jestem młody, więc mam nadzieję, że to nadejdzie szybko i nie będziemy długo czekać. To byłoby marzenie, móc wygrać i odebrać nagrodę podczas gali – zaznaczył 17-latek.

Yamal ma spore szanse, aby w przyszłym roku poprawić swój wynik w plebiscycie Złotej Piłki. Barcelona póki co notuje świetne rezultaty i wyrasta na faworyta do zdobycia mistrzostwa Hiszpanii.