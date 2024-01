Raphinha z powodu kontuzji nie będzie mógł wystąpić w niedzielnym El Clasico. Zdaniem AS, Xavi Hernandez już zdecydował, kto zastąpi Brazylijczyka. W wyjściowym składzie ma wystąpić Ferran Torres.

Raphinha nie zagra w niedzielnym El Clasico

Brazylijczyk doznał urazu mięśniowego w starciu z Osasuną

Zdaniem AS zastąpi go Ferran Torres

Xavi wybrał ofensywne trio na El Clasico

W niedzielę FC Barcelona i Real Madryt powalczą o Superpuchar Hiszpanii. Królewscy będą chcieli zrewanżować się za nieudany finał z poprzedniego roku. Duma Katalonii przystąpi do tego pojedynku osłabiona brakiem kontuzjowanego Raphinhi, który nabawił się urazu w czwartek w meczu z Osasuną.

Zdaniem AS Xavi zdecydował, że Brazylijczyka na prawym skrzydle zastąpi Ferran Torres. Hiszpan ma zdecydowanie największe szanse na grę w wyjściowej jedenastce spośród pozostałych graczy. Ponadto, w ofensywie zobaczymy również Roberta Lewandowskiego i ustawionego na lewym skrzydle Joao Felixa.

Kontuzja Raphinhy sprawiła, że znaczna część kibiców Barcelony była niemal pewna, że to Lamine Yamal zagra z Realem Madryt. W końcu to on zastąpił Brazylijczyka w czwartkowym meczu.

