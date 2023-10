IMAGO / ZUMA Wire Na zdjęciu: Xavi

FC Barcelonę czeka w niedzielę trudne starcie z Athletikiem

Xavi Hernandez wziął udział w konferencji przedmeczowej

Trener wypowiedział się, między innymi, na temat powrotu do zdrowia Roberta Lewandowskiego

Lewandowski zagra w El Clasico? “Mam taką nadzieję”

FC Barcelona w niedzielę wróci na poletko ligowe. Na własnym stadionie zmierzy się z Athletikiem z Bilbao. Z tej okazji Xavi Hernandez wziął udział w konferencji prasowej. Na niej nie zabrakło pytań o Roberta Lewandowskiego. Czy Polak zdąży wyzdrowieć na El Clasico, które odbędzie się w przyszłym tygodniu?

– Mam taką nadzieję. Tak, jak w przypadku innych kontuzjowanych graczy, przechodzi rehabilitację. Ma bardzo dobre odczucia. Zresztą jest osobą, która zawsze chce iść do przodu. To przykład. Może odczuwać ból, ale i tak chce grać. Pod tym względem jest wielkim liderem. To wspaniałe, zarówno dla drużyny, jak i dla mnie jako trenera. Chce być gotowy na ten mecz, jest pozytywnie nastawiony, odczuwa coraz mniejszy ból. Nie trzeba go motywować, on robi to sam – chwalił podopiecznego szkoleniowiec Blaugrany.

W tym tygodniu komitet rozgrywek zmniejszył karę Nacho z trzech meczów zawieszenia na dwa, pomimo tego, że gracz Realu Madryt popełnił brutalny faul. Z tego powodu obrońca będzie mógł zagrać w El Clasico. Przed rokiem Lewandowskiego spotkała znacznie sroższa kara za rzekomo obraźliwy gest w kierunku arbitra.

– Jak to oceniam? Zapytajcie komitet. To zaskakujące. W poprzednim sezonie odcierpieliśmy trzy mecze kary Lewandowskiego. Wysłaliśmy odwołanie, ale go nie uwzględniono. Za wejście, mogące wywołać kontuzję, zmniejszono z trzech do dwóch… Jako sportowiec jestem co najmniej zaskoczony – skomentował Xavi.

Początek starcia na Stadionie Olimpijskim w Barcelonie już w niedzielę o godzinie 21:00.

