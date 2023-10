IMAGO / Alterphotos Na zdjęciu: Mason Greenwood

Manchester United wypożyczył Masona Greenwooda do Getafe

Anglik prezentuje się z niezłej strony w Hiszpanii

Czerwone Diabły będą skłonne sprzedać swego wychowanka za około 20 milionów euro

Czerwone Diabły skłonne rozstać się z wychowankiem na stałe

Sytuacja Masona Greenwooda znacznie odbiega od idealnej. Choć oskarżycielka wycofała swoje oskarżenia wobec Anglika, opinia publiczna nie ma wątpliwości, że był winny w sprawie przemocy na tle seksualnym. Z tego powodu związki kibicowskie – zwłaszcza te zrzeszające kobiety – Manchesteru United mocno zaznaczyły, iż nie życzą sobie, by skrzydłowy ubierał w przyszłości koszulkę ich ukochanego klubu. Dlatego też Czerwone Diabły ostatniego dnia letniego okna transferowego wypożyczyły 22-latka do Getafe.

Anglicy nie wyobrażają sobie jednak, by Greenwood wrócił na Old Trafford. Cieszą się zatem, że skrzydłowy dobrze radzi sobie w Hiszpanii. Getafe jest zainteresowane sprowadzeniem go na stałe, jego sytuację śledzi także Sevilla. Jak podaje Mundo Deportivo za angielskimi źródłami, Manchester United wycenił już swojego gracza. Klub jest skłonny oddać go za około 20 milionów euro. Niebawem przekonamy się, czy piłkarz przekona na tyle, by ktoś chciał zainwestować w niego taką kwotę.

Greenwood rozegrał już pięć spotkań w La Lidze. Zanotował w nich bramkę i asystę.

