Źródło: AS

Źródło: AS

fot. Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Xavi Hernandez

FC Barcelona chciałaby kontynuować współpracę z Xavim Hernandezem

Na początku roku szkoleniowiec zadeklarował, że odejdzie wraz z końcem sezonu

Pomimo poprawy wyników przyznaje, że jego decyzja nie ulegnie zmianie

Xavi nie zostanie w Barcelonie

Władze Barcelony pragną kontynuować współpracę z Xavim Hernandezem. Joan Laporta uważa, że to idealny kandydat do dalszego prowadzenia zespołu, a ostatnie miesiące tylko to potwierdziły. Blaugrana znacznie poprawiła wyniki i wciąż liczy się w walce o triumf w Lidze Mistrzów. Na dodatek, Xavi konsekwentnie promuje młodych zawodników – Pau Cubarsi i Lamine Yamal już teraz uchodzą wręcz za gwiazdy całej Dumy Katalonii.

Media donoszą, że Laporta zrobi wszystko, aby przekonać Xaviego do pozostania w klubie. Po meczu z Realem Madryt panowie mają się spotkać i omówić warunki ewentualnej dalszej współpracy. Xavi po raz kolejny potwierdza natomiast, że jest stały w swoich uczuciach, a jego decyzja się nie zmieni. Przed ligowym meczem zapewnił, że to jego ostatnie miesiące w klubie z Katalonii.

– Moja decyzja o opuszczeniu klubu po zakończeniu sezonu nie ulegnie zmianie. Decyzja, którą podjąłem, jest słuszna, zapewniła spokój wewnątrz klubu, zawodnikom, nawet mediom, a także mi i mojemu otoczeniu i środowisku, jednak nie zmieniam zdania – zapewnia Xavi.

Xavi ma szansę, aby przed odejściem zdobyć z Barceloną jeszcze jedno trofeum. Krajowe mistrzostwo raczej zgarnie Real Madryt, zaś Blaugrana jest już jedną nogą w półfinale Ligi Mistrzów.