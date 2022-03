fot. PressFocus Na zdjęciu: Xavi Hernandez

FC Barcelona zmierzy się w niedzielny wieczór na wyjeździe w hicie ligi hiszpańskiej z Realem Madryt. Tymczasem przed tym starciem na ciekawą wypowiedź pozwolił sobie trener Katalończyków, dzieląc się opinią na temat Lionela Messiego.

Lionel Messi w PSG nie jest tym samym zawodnikiem, co w Barcelonie

Argentyńczyk nie pomógł francuskiej ekipie w wywalczeniu awansu do 1/4 finału Ligi Mistrzów

Nie milkną spekulacje na temat ewentualnego powodu 34-latka do klubu z Camp Nou

“Drzwi dla Messiego w Barcelonie zawsze będą otwarte”

FC Barcelona od momentu, gdy stery nad drużyną przejął Xavi Hernandez odżyła. Blaugrana jest bez porażki od 23 stycznia. Od tamtej pory ekipa z Camp Nou zanotowała osiem zwycięstw i trzy remisy. W związku z tym, że niepewny swojej przyszłości w PSG jest Lionel Messi, to nie milkną plotki na temat ewentualnego powrotu Argentyńczyka do Barcelony. Głos w sprawie zabrał trener Katalończyków.

– Messi jest najlepszym zawodnikiem wszechczasów, a drzwi Barcelony zawsze będą dla niego otwarte. Dopóki jestem trenerem Barcelony, tak będzie – mówił Xavi cytowany przez Goal.com.

– Myślę, że jesteśmy mu to winni. Messi ma jednak ważny kontrakt z PSG, więc niewiele możemy powiedzieć. Jeśli chce z nami trenować, to może przyjść i porozmawiać. To, co dał temu klubowi, jest bezcenne – dodał opiekun Blaugrany.

Messi trafił do PSG latem 2021 roku. W trakcie trwającej kampanii 34-latek wystąpił w 18 meczach Ligue 1, w których strzelił dwa gole, a ponadto zaliczył 10 asyst. Zawodnik występuje też od 2005 roku w reprezentacji Argentyny. W minionym roku wygrał z nią Copa America.

