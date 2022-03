PressFocus Na zdjęciu: Vinicius Junior i Sergino Dest

Real Madryt – Barcelona: typy i kursy na El Clasico. Już dawno pojedynkom tych drużyn nie towarzyszyły takie emocje. Jest to oczywiście związane z bardzo dobrymi wynikami obu drużyn w ostatnich tygodniach. W niedzielny wieczór powinniśmy być świadkami świetnego widowiska na Santiago Bernabeu.

Estadio Santiago Bernabeu LaLiga Real Madryt FC Barcelona 2.25 3.73 3.25 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 marca 2022 08:55 .

Real Madryt – Barcelona, typy i przewidywania

Gdyby to spotkanie rozgrywane było jeszcze kilka tygodni temu, zdecydowanym faworytem do zwycięstwa byłby Real Madryt. Sytuacja uległa jednak diametralnej zmianie, przede wszystkim za sprawą formy, którą osiągnęli piłkarze Barcelony. Podopieczni Xaviego Hernandeza spisują się ostatnie doskonale i to pozwala im myśleć o zdobyciu na Santiago Bernabeu pełnej puli. Real, który w ostatnim czasie bardzo dobrze radził sobie w pojedynkach z Dumą Katalonii, będzie chciał jednak potwierdzić, że aktualnie jest najlepszym zespołem w Hiszpanii.

W niedzielę możemy spodziewać się otwartego spotkania i ofensywnej gry ze strony obu zespołów. W ostatnich ich konfrontacjach nie brakowało goli i nie powinno ich zabraknąć ich także tym razem. My w tym meczu stawiamy na BTTS, co oznacza, że obie drużyny zdobędą po przynajmniej jednym golu. Nasz typ: BTTS

Kibice Real Madryt i Barcelony, którzy chcą postawić na wygraną jednej z drużyn, powinni sprawdzić ofertę przygotowaną przez bukmachera BETFAN. Pozwala ona zagrać na wygraną Realu lub Barcelony po kursie 50.00! Wystarczy zarejestrować konto w BETFAN podając kod promocyjny GOAL i spełnić warunki promocji. Szerzej piszemy o tym poniżej.

Real Madryt – Barcelona, ostatnie wyniki

El Clasico pomiędzy Realem Madryt i Barceloną zawsze elektryzuje cały piłkarski świat, ale już dawno pojedynek tych drużyn nie był tak wyczekiwany. Oba zespoły co prawda w tym sezonie walczą o zupełnie inne cele, ale forma prezentowana przez nich w ostatnich tygodniach sprawia, że niedzielny pojedynek zapowiada się niezwykle ciekawie.

Real Madryt nie powinien mieć w tym sezonie większych problemów ze zdobycie mistrzowskiego tytułu, bowiem jego przewaga w ligowej tabeli nad drugą w tabeli Sevillą wynosi już 10 punktów. Królewscy zbudowali ją w ostatnich tygodniach, odnosząc cztery ligowe zwycięstwa z rzędu – 3:0 z Deportivo Alaves, 1:0 z Rayo Vallecano, 4:1 z Realem Sociedad i 3:0 z Realem Mallorca. Drużyna Carlo Ancelottiego zameldowała się już także w ćwierćfinale Ligi Mistrzów, po tym jak w rewanżowym meczu 1/8 finału w świetnym stylu pokonała u siebie 3:1 Paris Saint-Germain.

Cele Barcelony na obecny sezon są zupełnie inne. Podstawowym jest zajęcie miejsca premiowanego występami w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie. Jeszcze kilka tygodni temu nie było to takie oczywiste, ale forma uzyskana przez drużynę Xaviego Hernandeza może napawać kibiców zespołu optymizmem. W siedmiu ostatnich meczach Barcelona zdobyła 19 na 21 możliwych punktów, a obecnie może się pochwalić czterema zwycięstwami w La Liga z rzędu – 4:1 z Valencią, 4:0 z Athletic Bilbao, 2:1 z Elche i 4:0 z Osasuną.

Barcelona w ostatnich tygodniach imponuje nie tylko wynikami, ale także efektowną grą. To wszystko sprawia, że na Santiago Bernabeu uda się w bardzo dobrych nastrojach z wiarę w zdobycie pełnej puli, co w meczach z Realem nie udało jej się już dawno.

Zobacz także: aktualna tabela La Liga

Real Madryt – Barcelona, historia

W tym sezonie obie drużyny miały okazję rywalizować ze sobą już dwa razy. Pierwsze ligowe spotkanie odbyło się w 24 października ubiegłego roku na Camp Nou. Górą wówczas był Real Madryt, który po bramkach Davida Alaby i Lucasa Vazqueza wygrał 2:1. Jedynego gola dla Barcelony zdobył Sergio Aguero.

W styczniu obie drużyny zagrały ze sobą w Rijadzie, walcząc o awans do finału turnieju o Superpuchar Hiszpanii. W podstawowym czasie gry mecz zakończył się remisem 2:2 (L. de Jong, Fati – Vinicius Junior, Benzema), ale w dogrywce szalę zwycięstwa na swoją stronę po trafieniu Valverde przechylili Królewscy.

Barcelona nie wygrała żadnego z sześciu ostatnich pojedynków ze swoim największym rywalem. Ostatnie zwycięstwo na swoje konto zapisała w marcu 2019 roku, kiedy w ligowym meczu na Santiago Bernabeu wygrała skromnie 1:0.

Real Madryt – Barcelona, kursy bukmacherskie

Real Madryt – Barcelona, przewidywane składy

Real Madryt do niedzielnego spotkania przystąpi bez swojego najlepszego w tym sezonie zawodnika – Karima Benzemy. Do końca trwał wyścig z czasem, aby postawić na nogi zmagającego się z urazem łydki Francuza, ale walka okazała się przegrana. Najlepszy strzelec Królewskich nie zagra przeciwko Barcelonie. Na murawie nie zobaczymy również zmagającego się z problemami mięśniowymi Ferlanda Mendy’ego. Dobrą wiadomość dla Carlo Ancelottiego jest natomiast powrót do pełnej sprawności Rodrygo.

Lista nieobecnych w Barcelonie jest dłuższa i obejmuje czterech zawodników. Do dyspozycji Xaviego Hernandeza nie będą Alejandro Balde, Ansu Fati, Sergi Roberto i Samuel Umtiti. Szkoleniowiec gości prawdopodobnie dokona również kilku zmian w wyjściowej jedenastce, w porównaniu do ostatniego pucharowego meczu z Galatasaray Stambuł. Od pierwszej minuty mogą wystąpić między innymi Dani Alves i Ousmane Dembele.

Real Madryt: Courtois – Carvajal, Militao, Alaba, Nacho – Kroos, Casemiro, Modric – Asensio, Isco, Vinicius

Barcelona: Ter Stegen – Alves, Pique, Garcia, Alba – Pedri, Busquets, F. de Jong – Dembele, Aubameyang, F. Torres

Real Madryt – Barcelona, transmisja meczu

Transmisji z El Clasico oczywiście nie może zabraknąć w polskiej telewizji. Transmisja pojedynku, który rozegrany zostanie w niedzielę o godzinie 21:00, będzie dostępna na kanałach Canal+ Premium, Canal+ 4K Ultra HD i Eleven Sports 1.

W Canal+ mecz skomentują Adam Marchliński i Tomasz Ćwiąkała, natomiast w Eleven Sports Mateusz Święcicki i Sebastian Chabiniak.

