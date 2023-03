PressFocus Na zdjęciu: Xavi Hernandez

Xavi odniósł się do słów Laporty

Prezydent Barcelony przyznał, że Hiszpan zasłużył na nowy kontrakt

Szkoleniowiec odparł, że najpierw chce wygrać trofea zanim pomyśli o nowej umowie

Xavi: najpierw trofea, później kontrakt

Prezydent Barcelony, Joan Laporta, potwierdził we wtorek, że planuje zaoferować nowy kontrakt trenerowi Xaviemu Hernandezowi. Obecny wygasa w 2024 roku, co oznacza, że latem wejdzie w ostatni rok swojej umowy. Prezes klubu zauważył, że niezależnie od tego, czy Barcelona zdobędzie tytuł La Liga w tym sezonie, czy nie Xavi zasługuje, by być docenionym.

Odpowiadając na słowa prezydenta Dumy Katalonii, Xavi stwierdził, że choć jest zadowolony z zaufania okazanego mu przez klub, najpierw chce zdobywać trofea, zanim pomyśli o swojej sytuacji. – Fakt, że klub chce odnowić mój kontrakt bardzo mnie cieszy, ponieważ jest to oznaką absolutnej pewności siebie. Ale zanim to nastąpi, musimy zdobyć tytuły w tym sezonie. Jeśli tak się stanie, myślę, że warunki będą idealne do kontynuowania projektu – powiedział Xavi.

Xavi przejął stery w Barcelonie w listopadzie 2021 roku, zastępując Ronalda Koemana na stanowisku menedżera. Odkąd objął obowiązki trenera pierwszego zespołu, klubowa legenda wykonała kawał dobrej roboty, zdobywając w tym sezonie Superpuchar Hiszpanii. Ponadto blaugrana jest na dobrej drodze do zdobycia tytułu La Liga, a także blisko finału Copa del Rey.

