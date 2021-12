Pressfocus Na zdjęciu: Xavi Hernandez

Złota Piłka została przyznana Leo Messiemu, co wzbudziło kontrowersje. O słuszność tej decyzji dziennikarze w Hiszpanii zapytali Xaviego Hernandeza.

Gala Złotej Piłki już za nami, ale wciąż można napotkać komentarze na ten temat

Głos na temat plebiscytu France Football zabrał Xavi Hernandez

Opiekun Barcelony nie widzi kontrowersji w przyznaniu statuetki Leo Messiemu kosztem Roberta Lewandowskiego

Xavi nie ma wątpliwości

W poniedziałek France Football zakończyło medialne dywagacje i przyznało Złotą Piłkę. Po raz siódmy w karierze otrzymał ją Leo Messi, który w głosowaniu dziennikarzy wyprzedził Roberta Lewandowskiego. Decyzja ta wywołała mnóstwo kontrowersji. Niezadowolenia z tego powodu wyraziło mnóstwo ekspertów, czy piłkarzy. O komentarz został poproszony także Xavi Hernandez.

– Przede wszystkim chciałbym pogratulować Alexii Putellas, która przeszła do historii. Przyjaźnimy się, poznaliśmy się, gdy była bardzo młoda. Już wtedy była profesjonalistką i świetnie rozumiała grę. Gratuluję też Pedriemu nagrody, zaprosił nas na kolację, to świetny gest – powiedział Xavi, który zaczął od wyrazów uznania między innymi dla swojego podopiecznego.

– W kwestii Messiego to piłkarska sprawiedliwość. To najlepszy piłkarz w historii. Zasługuje na to bez wątpienia. Pep (Guardiola)powiedział kiedyś, że nigdy nie jest niesprawiedliwe nagrodzenie Leo Złotą Piłką. Można też powiedzieć, że zasłużył Lewandowski lub ktoś inny – rzekł opiekun Barcelony.

– Zawsze jest debata. W przeszłości mówiono też o Złotej Piłce dla mnie lub dla Andresa, ale otwierają kopertę i czytają „Messi’’. Ja czuję, że futbol jest sprawiedliwy – taką opinią na konferencji prasowej przed meczem z Realem Betis podzielił się Xavi.

Czytaj także: Laporta zapowiedział zastrzyk gotówki dla Barcelony