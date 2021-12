Pressfocus Na zdjęciu: Joan Laporta

Barcelona ma około miliard euro zadłużenia. Joan Laporta zapowiedział, że negocjuje umowy, które dostarczą klubowi sporo pieniędzy.

Joan Laporta przekazał dobre wieści kibicom Barcelony

Prezydent katalońskiego klubu negocjuje umowy ze sponsorami

Dzięki temu Barcelona może zyskać sporo pieniędzy

Barcelona może otrzymać sporo pieniędzy

Joan Laporta w przeszłości pełnił funkcję prezydenta Barcelony. Wówczas zespół osiągał sporo sukcesów. Tymczasem aktualna kadencja jest niezwykle trudna i pełna wyzwań. Przede wszystkim z powodu kłopotów, w które klub wpędził poprzedni dowodzący – Josep Maria Bartomeu.

Jednym z podstawowych celów Laporty jest zmniejszenie zadłużenia, które wynosi aktualnie około miliard euro. Planem na zmniejszenie zobowiązań finansowych jest między innymi sprzedaż praw do nazwy Camp Nou. Tak na ten temat wypowiedział się prezydent katalońskiego klubu.

– Mamy pięć ofert, chcemy zarobić około 30-40 mln euro na sezon. Chcemy wyciągnąć z tego jak najwięcej, zazwyczaj są to umowy na 5, 10, ewentualnie 20 lat. Negocjujemy, by był to jak najkrótszy okres, bo naszym zdaniem to najlepsza opcja – powiedział Laporta. Zabrał on także głos na temat sponsora na koszulkach.

– Negocjujemy, by zamknąć temat pod koniec tego roku lub na początku przyszłego, bo Nike potrzebuje czasu na produkcję koszulek. Mamy dobre relacje z Rakutenem, ale inne firmy oferują więcej pieniędzy – przyznał szef Barcelony. Blaugrana potrzebuje funduszy między innymi na kupno napastnika.

Czytaj także: “Negocjacje z Dembele posuwają się wolniej niż zamierzaliśmy”