Pressfocus Na zdjęciu: Xavi

FC Barcelona przegrała w kwietniu aż trzy mecze na Camp Nou we wszystkich rozgrywkach. Po przegranej z Rayo Vallacano, Xavi wziął winę na siebie, twierdząc, że niewystarczająco zmotywował swoich podopiecznych.

FC Barcelona po raz pierwszy w historii przegrała trzy mecze u siebie z rzędu

W każdym z tych starć zaprezentowała nieprawdopodobną nieskuteczność

Xavi bije się w pierś i podkreśla, że to on jest winny tej sytuacji

Czarny kwiecień FC Barcelona

W kwietniu na Camp Nou wygrywały kolejno Eintracht Frankfurt (3:2 w rewanżowym meczu 1/4 finału), Cadiz CF (1:0 w 32. kolejce La Liga) i Rayo Vallecano (1:0 w 34. kolejce). Pomijając starcie z ekipą z Frankfurtu, w ligowych starciach FC Barcelona miała zdecydowaną przewagę. Łącznie w tych dwóch spotkaniach, oddała na bramkę rywali aż 36 strzałów. Żaden z nich jednak nie znalazł drogi do siatki.

Duma Katalonii co prawda pozostała na 2. miejscu w tabeli Primera Division, ale ma tyle samo punktów co trzecia Sevilla FC, i jedynie dwa więcej, aniżeli czwarte Atletico Madryt. Straciła też już szanse na mistrzostwo Hiszpanii, gdyż Realowi Madryt do triumfu w lidze hiszpańskiej brakuje już tylko jednego punktu.

Po meczu z Rayo, winę za ostatnie przegrane Barcy wziął na siebie Xavi.

Przeczytaj również: Emocje, kontrowersje i wielki sukces Rayo na Camp Nou

FC Barcelona nie przyzwyczajona do gry o drugie miejsce

– Błędów nie można powtarzać – podkreślił 42-letni szkoleniowiec na pomeczowej konferencji prasowej. – Musimy być samokrytyczni, taka jest nasza rzeczywistość. Musimy dopasować się do pragnienia, do pragnienia naszego rywala.

– Wcześniej byliśmy podekscytowani naszą dobrą passą, dobrymi występami w Lidze Europy. Teraz walka o drugie miejsce, dla takiego klubu jak FC Barcelona, nie jest zbyt motywująca, ale musimy się poprawić. Jako trener zdaje sobie sprawę, że popełniłem błąd, nie motywując dostatecznie moich zawodników – kajał się.

– Musimy też lepiej wchodzić w mecze. W pierwszej części nie byliśmy wystarczająco dobrzy. W drugiej już się zdecydowanie poprawiliśmy. Próbowaliśmy wszystkiego, ale sytuacja była bardzo trudna. Przegraliśmy zatem dwa mecze u siebie, które powinniśmy wygrać – zakończył.

Przeczytaj również: Xavi: Barcelona nie walczy o mistrzostwo