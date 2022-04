Xavi: Barcelona nie walczy o mistrzostwo

PressFocus Na zdjęciu: Xavi Hernandez

Szkoleniowiec Barcelony, Xavi po raz kolejny podkreślił, że Duma Katalonii nie walczy w tym sezonie o mistrzostwo Hiszpanii. Już dziś wieczorem blaugrana rozegra kolejne ligowe spotkanie, a rywalem Katalończyków będzie Rayo Vallecano. Pierwszy gwizdek arbitra o godzinie 21:00.

Zdobycie mistrzostwa Hiszpanii w tym sezonie przez Barcelonę jest już praktycznie niemożliwe

Celem Katalończyków jest zajęcie drugiego miejsca w Primera Division

W niedzielę Barcelona gra kolejny mecz ligowy przeciwko Rayo Vallecano

“Naszym celem jest drugie miejsce i gra w Lidze Mistrzów”

Barcelona jest obecnie drugim zespołem Primera Division, jednak Duma Katalonii do liderującego Realu Madryt traci aż piętnaście punktów. Nawet w przypadku dzisiejszego zwycięstwa i zniwelowania straty do Królewskich o trzy oczka, Katalończycy praktycznie nie mają już żadnych szans na mistrzowski tytuł. Do końca sezonu pozostało zaledwie pięć kolejek, dlatego odrobienie tak wielkiej straty jest niemożliwe.

Jednak zespół z Barcelony wciąż ma, o co walczyć. Podopieczni Xaviego są drudzy i mają tyle samo punktów, co trzecia Sevilla oraz o dwa więcej od czwartego Atletico. W grze o przyszłoroczną Ligę Mistrzów pozostaje także Betis Sewilla, który traci cztery punkty do rojiblancos.

– Musimy trzeźwo ocenić sytuację. Walka o mistrzostwo jest już rozstrzygnięta. Jednak przed nami wciąż są ważne mecze. Naszym celem jest wicemistrzostwo oraz gra w Lidze Mistrzów w kolejnym sezonie – przyznał Xavi.

– To dopiero pierwszy rok projektu, dlatego musimy być cierpliwi. Na pewne rzeczy potrzeba czasu. W następnym sezonie postaramy się powalczyć o tytuł – dodał szkoleniowiec Barcelony.

Biorąc pod uwagę pierwszą część sezonu i fatalne występy Barcelony, trzeba przyznać, że wywalczenie wicemistrzostwa Hiszpanii w tym sezonie będzie wielkim sukcesem dla drużyny Xaviego.

Zobacz także: Barcelona – Rayo: typy, kursy, zapowiedź (24.04.2022)