Xavi zdjął presję ze swych graczy. “Nie jesteśmy faworytem”

PressFocus Na zdjęciu: Xavi Hernandez

Xavi Hernandez wziął udział w konferencji prasowej przed nadchodzącym meczem z Realem Madryt. Trener skomentował ostatnią formę Barcelony, wypowiedział się też na temat Leo Messiego czy zdrowia Gerarda Pique.

Xavi Hernandez wziął udział w konferencji prasowej przed El Clasico

Trener skomentował sprawy bieżące, jak i przyznał, że Leo Messi ma w Barcelonie zawsze drzwi otwarte

Xavi: jeśli w tym meczu jest faworyt, jest nim Real Madryt

Przed Barceloną spotkanie z Realem Madryt. To Królewscy pewnie zmierzają po mistrzostwo Hiszpanii, ale kontuzja Ferlanda Mendy’ego i Karima Benzemy, jak również ostatnia forma Blaugrany sprawiła, że według części ekspertów to właśnie ona jest faworytem nadchodzącego starcia.

– Jesteśmy w formie, ale to nic nie znaczy. Oba zespoły są w odmiennych sytuacjach. Musimy pokazać charakter, mieć cierpliwość przy piłce i grać wysoko, w naszym stylu. Real Madryt jest jednak w formie i rozgrywa świetny sezon. Ma bardzo dobrą drużynę i stadion po swojej stronie. Jeżeli w tym meczu jest faworyt, to jest nim Real. To lider tabeli – powiedział Xavi Hernandez.

W meczu udziału nie weźmie lider zespołu rywali, Karim Benzema.

– Jeżeli Benzema nie jest najlepszy na swej pozycji, to na pewno jest jednym z najlepszych. Prezentuje taką formę już od kilku lat. Dla Realu jego nieobecność to wielka strata. Dla nas, jednak, to nic nie zmienia – skomentował kataloński trener. – Pique ma się dobrze. Ma niewielkie dolegliwości, ale w niedzielę będzie gotowy do gry – dodał, jako że po meczu z Galatasaray jego obrońca narzekał na uraz.

Później 42-letni szkoleniowiec otworzył drzwi przed powrotem Leo Messiego na Camp Nou.

– To najlepszy piłkarz w historii – i klubu, i futbolu. Drzwi dla niego zawsze pozostaną otwarte. Póki jestem trenerem, może tu przychodzić codziennie. Jako klub jesteśmy mu winni wieczny hołd. Obecnie ma kontrakt z Paris Saint-Germain, ale jeżeli będzie chciał przyjść na trening czy pomówić z trenerem, drzwi będą otwarte. Tego, co nam dał, nie sposób wycenić – powiedział na temat byłego kolegi z drużyny Xavi.

Początek El Clasico już w niedzielę o godzinie 21:00.

