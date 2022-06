fot. PressFocus Na zdjęciu: Gareth Bale

Gareth Bale żegna się z Realem Madryt. Walijski zawodnik ostatnio udzielił ciekawych wypowiedzi na temat stereotypów na swój temat. Na dzisiaj wciąż nieznana jest przyszłość zawodnika.

Nie milkną spekulacje na temat przyszłości Garetha Bale’a

Walijczyk wypowiedział się ostatnio na temat krążących na jego temat opinii

Reprezentant Walii przekazał, że często nie znajdował się w kadrze Królewskich, bo taka była decyzja trenera, a nie dlatego, że był kontuzjowany

Bale zdementował stereotypy

Gareth Bale w ostatnim sezonie wystąpił w zaledwie siedmiu meczach Realu Madryt, notując w nich jedno trafienie. Taki stan rzeczy sprawił, że w kontekście zawodnika pojawiło się wiele ciekawych informacji, które jak się okazuje mogą nie mieć wiele wspólnego z prawdą.

– Byłem gotowy do gry w wielu meczach ligowych. Czasami jednak po prostu nie umieszczano mnie w kadrze, więc ludzie myśleli, że jestem kontuzjowany. Wiele osób myśli, że często doznaję kontuzji i dużo gram w golfa, a tak nie jest – mówił Bale cytowany przez Goal.com.

Zobacz także:

– Problem polega na tym, że ludzie wierzą we wszystko, co czytają. Tworzy to pewien obraz, który zawsze cię prześladuje – uzupełnił Walijczyk.

Obecna umowa Bale’a z Realem Madryt wygasa z końcem czerwca. Zawodnika łączona już z takimi klubami jak Cardiff City, Newcastle United, czy ekipami z MLS. Światło dzienne ujrzały też wieści, że piłkarz otrzymał oferty z Getafe i Romy.

Czytaj więcej: Manchester United dołączył do wyścigu o pozyskanie zawodnika Realu Madryt