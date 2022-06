PressFocus Na zdjęciu: Marco Asensio

Real Madryt w najbliższym czasie będzie chciał rozwiązać kwestię przyszłości jednego ze swoich zawodników – Marco Asensio. Jeżeli zawodnik nie przedłuży swojego kontraktu, będzie miał “zielone światło” na odejście z klubu. Hiszpan nie może również narzekać na brak zainteresowanie, a jego sytuację pytali między innymi przedstawiciele Arsenalu i Manchesteru United.

W najbliższych tygodniach powinna rozstrzygnąć się kwestia przyszłości Marco Asensio

Piłkarz Realu Madryt musi podjął decyzję, czy przedłuży kontrakt z klubem

Jeżeli Asensio nie złoży podpisu pod nową umowę, będzie mógł odejść już tego lata

Real Madryt zajmie się przyszłością Asensio

Real Madryt w ostatnich tygodniach był skupiony na innych zadaniach. W biurach Królewskich pracowano przede wszystkim nad transferem Kyliana Mbappe, który jak już wiemy nie dojdzie do skutku, a także nad osiągnięciem porozumienia w sprawie pozyskania Aureliena Tchouameniego. Utalentowany Francuz przeniesie się na Santiago Bernabeu za 80 milionów euro z AS Monaco.

Kolejną kwestią, którą chcą rozwiązać przedstawiciele klubu ze stolicy Hiszpanii jest przyszłość Marco Asensio. Pomocnik jest związany z klubem umową tylko do 2023 roku i jeżeli nie zdecyduje się na jej przedłużenie, będzie mógł odejść z klubu już tego lata. O porozumienie między stronami może być trudno, bowiem Asensio chciałby częściej pojawiać się na boisku, o co w obliczu dużej konkurencji o miejsce w składzie może być bardzo trudno.

Manchester United także pytał o Asensio

Asensio, jeżeli ostatecznie zdecyduje się na opuszczenie Madrytu, nie powinien mieć żadnych problemów ze znalezieniem nowego pracodawcy. Hiszpan znajduje się w gronie kandydatów do wzmocnienia dwóch włoskich gigantów – Milanu i Juventusu, a od dłuższego czasu jest łączony także z przenosinami do Arsenalu. Teraz do tego grona miał dołączyć Manchester United.

Według informacji Sky Sports i ABC, na które powołuje się Marca, przedstawiciele Czerwonych Diabłów nawiązali już wstępny kontrakt z menedżerem piłkarza Jorge Mendesem. Słynny piłkarski agent aktualnie poszukuje najlepszego rozwiązania dla swojego klienta. Zainteresowane pozyskaniem Asensio kluby będą musiały jednak liczyć się z dużym wydatkiem, bowiem Real Madryt oczekuje za swojego piłkarza około 50 milionów euro.

