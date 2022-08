Pressfocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Nie milkną echa niedzielnego zachwycającego występu Roberta Lewandowskiego. Polak strzelił dwa gole, a FC Barcelona wygrała pewnie z Realem Sociedad 4:1. Na 34-latka spłynęła fala zachwytów ze strony hiszpańskiej prasy.

Pierwsza połowa nie ukłądała się tak, jak chciałby tego FC Barcelona

W drugiej odsłonie gry Duma Katalonii strzeliła trzy gole i pewnie wygrała 4:1 na Anoeta

MVP spotkania został wybrany Robert Lewandowski, który strzelił dwa gole i zanotował asystę

W Hiszpanii pieją z zachwytu i nie ma się czemu dziwić

Już w 1. minucie spotkania z Realem Sociedad Robert Lewandowski znalazł drogę do siatki rywali, po znakomitym rajdzie i dograniu Alejandro Balde. Był to dla niego pierwszy gol w oficjalnym meczu dla FC Barcelony. W drugiej połowie kapitan reprezentacji Polski dołożył kolejne trafienie, a jego asysta do Ansu Fatiego na 4:1 była wisienką na torcie znakomitego występu.

Podobne odczucia mieli dziennikarze w Hiszpanii. Prasa zachwycała się postawą Lewandowskiego, określając jego występ mianem “magicznego”. Tak stwierdzili żurnaliści Mundo Deportivo.

“Barca pokonała Real Sociedad 4:1 dzięki magii Polaka, autora pierwszych dwóch bramek i asysty w swoje urodziny. Xavi rysuje, Lewandowski i Fati podpisują” – brzmiał nagłowek w MD. Podobne odczucia mieli dziennikarze Sportu.

“Lewandowski – Fati. Gole i magia dla wspaniałej Barcy. Najlepszy napastnik Europy przybył na Camp Nou z zamiarem usprawnienia ataku Blaugrany. W dniu urodzin Polak zdobył swój pierwszy dublet jako cule. Duet Lewandowski – Ansu Fati wydaje się jednym z najniebezpieczniejszych na świecie, perfekcyjnym połączeniem doświadczenia i młodości” – napisał Luis Mascaro.

Gole Lewandowskiego narobiły już kibicom Dumy Katalonii na kolejne spotkanie ligowe. W nim Barca zmierzy się z Realem Valladolid. Mecz zaplanowano na 28 sierpnia o godzinie 19:30.

