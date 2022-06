Źródło: AS

fot. PressFocus Na zdjęciu: Vinicius Junior

Vinicius Junior podzielił się ostatnio opinią na temat Neymara w rozmowie z dziennikiem AS. Brazylijczyk nie szczędził pochwał w kierunku ikony reprezentacji Brazylii.

Vinicius Junior docenił w jednym ze swoich ostatnich wywiadów Neymara

Młody piłkarz w rozmowie z dziennikiem AS opowiedział, jak kapitan Canarinhos ściąga presję z pozostałych piłkarzy

21-latek wprost uznał Neymara za najlepszego piłkarza w Brazylii

Vinicius Junior nie szczędził pochwał w kierunku Neymara

Vinicius Junior broni barw Realu Madryt od 2018 roku. Brazylijczyk do ekipy z La Liga trafił z Flamengo za 45 milionów euro. Zawodnik udzielił ostatnio natomiast wywiadu dziennikowi AS, odnosząc się przede wszystkim do Neymara. 21-latek nie szczędził pochlebnych słów w kierunku Brazylijczyka.

– Jest najlepszym piłkarzem w Brazylii. Przeciwnicy zawsze są bardziej skupieni na nim, a on prosi nas, abyśmy wbiegali do wolnych stref. Ma doskonałe umiejętności dyrygowania zespołem – przekonywał Vinicius Junior.

– Neymar robi dla mnie wszystko, jest wspaniałym przyjacielem. I dla młodych piłkarzy także. Im jest starszy, tym większa jest na nim presja. To też w pewnym sensie odpowiedzialność. Usuwa z nas presję, gdy jesteśmy w reprezentacji. Gra w drużynie narodowej zawsze wiąże się jednak z presją i przyzwyczajamy się do tego – kontynuował Brazylijczyk.

Wcześniej pojawiły się informacje, że Neymar może zakończyć karierę reprezentacyjną po mundialu w Katarze. Canarinhos na mistrzostwach świata zmierzą się w grupie G kolejno z Serbią, Szwajcarią i Kamerunem. Turniej w Katarze rozgrywany będzie od 21 listopada do 18 grudnia.

