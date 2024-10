Vinicius Junior kontuzjowany. Są nowe informacje

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Vinicius opuści zgrupowanie reprezentacji Brazylii

Real Madryt pokonał Villarreal 2:0 w meczu 9. kolejki La Ligi. Jednak Królewscy nie mogą być do końca zadowoleni po sobotnim spotkaniu. Dwóch zawodników zespołu Los Blancos nabawiło się bowiem kontuzji. Szczególnie poważny jest uraz Daniego Carvajala, który zerwał więzadło krzyżowe przednie, więzadło poboczne strzałkowe oraz ścięgno mięśnia podkolanowego. Prawy obrońca wypadnie z gry co najmniej do końca obecnego sezonu.

Wczorajszej potyczki nie dokończył również Vinicius Junior, który opuścił murawę w 73. minucie. Miejsce skrzydłowego na boisku zajął Arda Guler. Los Blancos kilka godzin temu wystosowali komunikat informujący o stanie zdrowia 24-letniego piłkarza.

Wynika z niego, że wychowanek Flamengo doznał kontuzji szyi, przez co odpocznie od treningów. Tym samym Vinicius Junior nie weźmie udziału w październikowym zgrupowaniu reprezentacji Brazylii, co zostało już oficjalnie potwierdzone.

🚨 OFFICIAL: Viní Jr is out of Brazil’s squad this international break. pic.twitter.com/WLDIUQDAhx — Madrid Xtra (@MadridXtra) October 6, 2024

Wydaje się, że uraz Viniego nie jest poważny i gwiazdor powinien być do dyspozycji Carlo Ancelottiego w kolejnym meczu Realu Madryt. Najbliższym rywalem stołecznego klubu będzie Celta Vigo. Wyjazdowe spotkanie w ramach 10. kolejki hiszpańskiej ekstraklasy odbędzie się w sobotę, 19 października o godzinie 21:00.

Reprezentacja Brazylii będzie za to musiała radzić sobie bez swojej największej gwiazdy. Główny kandydat do zdobycia Złotej Piłki nie pomoże więc drużynie Canarinhos w pojedynkach przeciwko Chile (11.10, godz. 02:00) oraz Peru (16.10, godz. 02:45). Brazylijczycy na razie zawodzą w eliminacjach do mistrzostw świata.